Tuyển Kế toán chi phí/giá thành Công Ty TNHH Một Thành Viên Wacontre làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 14 Triệu

Mức lương 12 - 14 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - Hóc Môn, Hồ Chí Minh, Huyện Hóc Môn

Mô Tả Công Việc Kế toán chi phí/giá thành Với Mức Lương 12 - 14 Triệu

- Kiểm tra các hóa đơn đầu vào, đầu ra, bảng kê thuế GTGT hàng tháng.

- Lập phiếu thu – chi tiền mặt.

- Thực hiện thanh quyết toán các khoản tạm ứng, thu chi hộ và chi phí liên quan đến nhân viên.

- Theo dõi và hạch toán chi phí phát sinh trong kỳ.

- Theo dõi và kiểm tra việc xuất nhập kho hàng tháng.

- Kiểm kê định kỳ hàng tháng.

- Lưu chứng từ kế toán theo quy định.

- Kiểm tra hồ sơ, chứng từ thanh toán từ các bộ phận, hướng dẫn thủ tục và quy trình thanh toán cho nhân viên công ty.

- Soạn hợp đồng, biên bản, công văn theo quy định của pháp luật, luật thuế.

- Đăng ký chương trình khuyến mãi lên Sở công thương hàng tháng.

- Xuất hóa đơn.

- Kiểm tra các hóa đơn đầu vào, đầu ra; bảng kê thuế GTGT, PIT hàng tháng

- Báo cáo dự án đầu tư, báo cáo đánh giá và giám sát hàng quý, 6 tháng và hàng năm.

- Thực hiện các công việc được giao khác theo chỉ đạo của cấp trên.

Với Mức Lương 12 - 14 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Nữ, dưới 37 tuổi

- Tốt nghiệp : Đại học.

- Tiếng Anh giao tiếp cơ bản.

- Có kinh nghiệm từ 3 năm trở lên với vị trí tương đương.

- Nắm vững về kiến thức kế toán và quy định về thuế, quy trình tạm ứng, hạch toán các chi phí, xuất hóa đơn.

- Sử dụng tốt tin học văn phòng (excel, word).

- Biết sử dụng phần mềm kế toán.

- Ưu tiên có kinh nghiệm làm việc cho công ty nước ngoài, mảng ô tô.

- Có tinh thần trách nhiệm trong công việc. Cầu tiến, chịu học hỏi. Giao tiếp tốt, cẩn thận, trung thực. - - Có kỹ năng xử lý công việc và số liệu kế toán. Hoàn thành tốt công việc được giao.

Tại Công Ty TNHH Một Thành Viên Wacontre Thì Được Hưởng Những Gì

- Salary in Gross： 12~14 Mil Gross (can not pay over)

- Working time：Thứ 2- Thứ 7: 8h00-17h00

- Môi trường làm việc chuyên nghiệp theo tiêu chuẩn Nhật Bản.

- Thường xuyên được đào tạo nâng cao chuyên môn,nghiệp vụ.

- Tham gia đầy đủ bảo hiểm : BHXH,BHTN,BHYT theo quy định của pháp luật.

- Thưởng tết và các loại thưởng khác.

- Tăng lương 1 năm 1 lần.

- Khám sức khỏe định kỳ 1 năm 1 lần.

- Du lịch 1 năm 1 lần.

- Các chế độ khác theo quy định của công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Một Thành Viên Wacontre

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin