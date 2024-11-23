Tuyển Kế toán chi phí/giá thành Công ty cổ phần Hợp Nhất Quốc tế Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 12 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán chi phí/giá thành Tại Công ty cổ phần Hợp Nhất Quốc tế Pro Company
Mức lương
9 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Tầng 2, CT4
- Vimeco, Nguyễn Chánh, Trung Hòa, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy
Mô Tả Công Việc Kế toán chi phí/giá thành Với Mức Lương 9 - 12 Triệu
Nhập, kiểm tra, phân bổ, hạch toán chi phí trên phần mềm theo từng bộ phận
Tất toán chi phí , đối chiếu số dư các TK 3358 , 627 , 331
Cập nhật , phân tích giá vốn
Lập BC đối soát chi phí
Với Mức Lương 9 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Kế toán, ưu tiên các trường HVTC, HV ngân hàng, Kinh tế quốc dân,...
Kinh nghiệm Kế toán từ 2 năm
Tại Công ty cổ phần Hợp Nhất Quốc tế Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì
Lương cứng: 9.000.000 - 12.000.000 ( tùy năng lực ứng viên)
Thưởng lương tháng 13 ( trung bình 2 tháng lương) + quà Tết cho gia đình ( TV: 500k; dưới 6 tháng: 2 tr; dưới 1 năm: 3 triệu; 1 - 3 năm: 4 triệu ........). Thưởng ngành/ phòng/ lao động xuất sắc/ lao động tốt....
- Xét tăng lương 2 lần/ năm. (Mỗi lần 800.000 )
- Thưởng các ngày lễ, sinh nhật, cưới hỏi,...theo quy định Công ty. Du lịch: 3 triệu/ năm.
- Chế độ BHXH, BHYT đầy đủ theo quy định nhà nước
- Được đào tạo chuyên nghiệp và nhiệt tình
- Được cấp máy tính và các CCDC phục vụ cho việc làm việc hiệu quả.
Thời gian làm việc: thứ 2 - thứ 6, thứ 7 làm việc online tại nhà
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần Hợp Nhất Quốc tế Pro Company
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
