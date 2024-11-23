Tuyển Kế toán chi phí/giá thành Công ty cổ phần Hợp Nhất Quốc tế Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 12 Triệu

Mức lương 9 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tầng 2, CT4 - Vimeco, Nguyễn Chánh, Trung Hòa, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Kế toán chi phí/giá thành

Nhập, kiểm tra, phân bổ, hạch toán chi phí trên phần mềm theo từng bộ phận

Tất toán chi phí , đối chiếu số dư các TK 3358 , 627 , 331

Cập nhật , phân tích giá vốn

Lập BC đối soát chi phí

Yêu Cầu Công Việc

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Kế toán, ưu tiên các trường HVTC, HV ngân hàng, Kinh tế quốc dân,...

Kinh nghiệm Kế toán từ 2 năm

Tại Công ty cổ phần Hợp Nhất Quốc tế Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng: 9.000.000 - 12.000.000 ( tùy năng lực ứng viên)

Thưởng lương tháng 13 ( trung bình 2 tháng lương) + quà Tết cho gia đình ( TV: 500k; dưới 6 tháng: 2 tr; dưới 1 năm: 3 triệu; 1 - 3 năm: 4 triệu ........). Thưởng ngành/ phòng/ lao động xuất sắc/ lao động tốt....

- Xét tăng lương 2 lần/ năm. (Mỗi lần 800.000 )

- Thưởng các ngày lễ, sinh nhật, cưới hỏi,...theo quy định Công ty. Du lịch: 3 triệu/ năm.

- Chế độ BHXH, BHYT đầy đủ theo quy định nhà nước

- Được đào tạo chuyên nghiệp và nhiệt tình

- Được cấp máy tính và các CCDC phục vụ cho việc làm việc hiệu quả.

Thời gian làm việc: thứ 2 - thứ 6, thứ 7 làm việc online tại nhà

Cách Thức Ứng Tuyển

