Tuyển Kế toán chi phí/giá thành Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Sunshine làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

• Tổ chức xây dựng quy định, quy trình chuyên môn liên quan đến công tác quản lý chi phí đầu tư xây dựng. Quản lý, tổ chức và điều phối nhân sự để thực hiện các chức năng của phòng bao gồm: Tổ chức, triển khai công tác lập/thẩm định TMĐT, dự toán, thanh quyết toán

• Phối hợp với các Phòng Ban lập Tổng mức đầu tư, đánh giá hiệu quả đầu tư, phối hợp với kế toán, BQLDA theo dõi dòng tiền

• Chủ trì tổ chức lập, kiểm tra, thẩm định dự toán, khối lượng làm cơ sở cho việc lập hồ sơ mời thầu lựa chọn nhà thầu; Lập khái toán, dự toán cho các dự án hoặc gói thầu theo từng giai đoạn

• Thẩm định, trình duyệt các định mức, đơn giá đối với các công trình, hạng mục công trình có yêu cầu xây dựng định mức, đơn giá riêng; thẩm định và trình duyệt các định mức, đơn giá nội bộ.

• Bóc bản vẽ, lập dự toán, lập hồ sơ chào thầu với đối tác

• Tham gia đàm phán hợp đồng, phụ lục hợp đồng liên quan đến giá và điều kiện thanh toán theo đúng chức năng nhiệm vụ phân công của Hội đồng thầu.

• Kiểm tra tính pháp lý của hồ sơ thanh/quyết toán. Kiểm tra và xác nhận hồ sơ thanh quyết toán, hồ sơ hoàn công của các nhà thầu. Điều hành các cuộc họp giao ban hàng tuần, hàng tháng với nhà thầu.

• Thực hiện kiểm tra, thẩm định các giá trị thanh quyết toán công trình xây dựng theo quy định hiện hành. Xử lý hồ sơ thanh quyết toán công trình

• Quản lý điều hành toàn bộ hoạt động của Ban dự toán và hoàn thiện dự án: Tổ chức bộ máy, phân công nhiệm vụ, chỉ đạo, kiểm tra, giám sát các nhân sự thực hiện nhiệm vụ.