Tuyển Kế toán chi phí/giá thành VUS - The English Center làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 15 Triệu

1. Kiểm soát và quản lý hàng tồn kho:

o Kiểm tra số lượng hàng tồn kho đầu kỳ + nhập+ xuất + tồn tại các chi nhánh

o Kiểm tra tính hợp lý, hợp lệ tất cả các chứng từ liên quan đến hàng tồn kho

o Lên lịch kiểm kê, trực tiếp đi kiểm kê và báo cáo kết quả kiểm kê định kỳ hàng tháng.

o Đối chiếu kết quả kiểm kê chi nhánh tự kiểm kê so với kết quả kiểm kê từ phòng Kế toán, đề xuất xử lý các trường hợp bất thường.

o Xuất hóa đơn hàng tồn kho đối với nghiệp vụ biếu tặng, xuất bán nội bộ.

o Kiểm tra và lưu trữ chứng từ liên quan hàng tồn kho

o Cập nhật qui định về nghiệp vụ liên quan đến hàng tồn kho

oBáo cáo hàng tồn kho hàng tháng/quý.

2. Hạch Toán và Kiểm Soát Chi Phí (Nếu không có kinh nghiệm só 1):

• Kiểm tra, xác minh tính hợp lý, hợp lệ của các chứng từ chi phí trước khi thanh toán.

• Hạch toán vào phần mềm kế toán với chi phí đầy đủ, đúng tài khoản, đúng phòng ban/kỳ kế toán theo quy định của công ty.

• Lập lệnh thanh toán qua Internet Banking định kỳ 2 lần/tuần và theo dõi tiến độ thanh toán.

• Đối chiếu lệnh thanh toán với sổ phụ ngân hàng; đảm bảo số liệu minh bạch, chính xác.

• Tổng hợp và lập bảng dự chi hàng tuần, làm việc với các bộ phận liên quan để kiểm soát dòng tiền hiệu quả.