Tuyển Kế toán chi phí/giá thành VUS - The English Center làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 15 Triệu

VUS - The English Center
Ngày đăng tuyển: 14/04/2025
Hạn nộp hồ sơ: 14/05/2025
VUS - The English Center

Kế toán chi phí/giá thành

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán chi phí/giá thành Tại VUS - The English Center

Mức lương
12 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 189 Nguyễn Thị Minh Khai, P. Phạm Ngũ Lão, Quận 1, HCM

Mô Tả Công Việc Kế toán chi phí/giá thành Với Mức Lương 12 - 15 Triệu

1. Kiểm soát và quản lý hàng tồn kho:
o Kiểm tra số lượng hàng tồn kho đầu kỳ + nhập+ xuất + tồn tại các chi nhánh
o Kiểm tra tính hợp lý, hợp lệ tất cả các chứng từ liên quan đến hàng tồn kho
o Lên lịch kiểm kê, trực tiếp đi kiểm kê và báo cáo kết quả kiểm kê định kỳ hàng tháng.
o Đối chiếu kết quả kiểm kê chi nhánh tự kiểm kê so với kết quả kiểm kê từ phòng Kế toán, đề xuất xử lý các trường hợp bất thường.
o Xuất hóa đơn hàng tồn kho đối với nghiệp vụ biếu tặng, xuất bán nội bộ.
o Kiểm tra và lưu trữ chứng từ liên quan hàng tồn kho
o Cập nhật qui định về nghiệp vụ liên quan đến hàng tồn kho
oBáo cáo hàng tồn kho hàng tháng/quý.
2. Hạch Toán và Kiểm Soát Chi Phí (Nếu không có kinh nghiệm só 1):
• Kiểm tra, xác minh tính hợp lý, hợp lệ của các chứng từ chi phí trước khi thanh toán.
• Hạch toán vào phần mềm kế toán với chi phí đầy đủ, đúng tài khoản, đúng phòng ban/kỳ kế toán theo quy định của công ty.
• Lập lệnh thanh toán qua Internet Banking định kỳ 2 lần/tuần và theo dõi tiến độ thanh toán.
• Đối chiếu lệnh thanh toán với sổ phụ ngân hàng; đảm bảo số liệu minh bạch, chính xác.
• Tổng hợp và lập bảng dự chi hàng tuần, làm việc với các bộ phận liên quan để kiểm soát dòng tiền hiệu quả.

Với Mức Lương 12 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tại VUS - The English Center Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại VUS - The English Center

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

VUS - The English Center

VUS - The English Center

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: 189 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Phạm Ngũ Lão, Quận 1, TP. HCM

