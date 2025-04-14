Tuyển Kế toán chi phí/giá thành VUS - The English Center làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 15 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán chi phí/giá thành Tại VUS - The English Center
- Hồ Chí Minh: 189 Nguyễn Thị Minh Khai, P. Phạm Ngũ Lão, Quận 1, HCM
Mô Tả Công Việc Kế toán chi phí/giá thành Với Mức Lương 12 - 15 Triệu
1. Kiểm soát và quản lý hàng tồn kho:
o Kiểm tra số lượng hàng tồn kho đầu kỳ + nhập+ xuất + tồn tại các chi nhánh
o Kiểm tra tính hợp lý, hợp lệ tất cả các chứng từ liên quan đến hàng tồn kho
o Lên lịch kiểm kê, trực tiếp đi kiểm kê và báo cáo kết quả kiểm kê định kỳ hàng tháng.
o Đối chiếu kết quả kiểm kê chi nhánh tự kiểm kê so với kết quả kiểm kê từ phòng Kế toán, đề xuất xử lý các trường hợp bất thường.
o Xuất hóa đơn hàng tồn kho đối với nghiệp vụ biếu tặng, xuất bán nội bộ.
o Kiểm tra và lưu trữ chứng từ liên quan hàng tồn kho
o Cập nhật qui định về nghiệp vụ liên quan đến hàng tồn kho
oBáo cáo hàng tồn kho hàng tháng/quý.
2. Hạch Toán và Kiểm Soát Chi Phí (Nếu không có kinh nghiệm só 1):
• Kiểm tra, xác minh tính hợp lý, hợp lệ của các chứng từ chi phí trước khi thanh toán.
• Hạch toán vào phần mềm kế toán với chi phí đầy đủ, đúng tài khoản, đúng phòng ban/kỳ kế toán theo quy định của công ty.
• Lập lệnh thanh toán qua Internet Banking định kỳ 2 lần/tuần và theo dõi tiến độ thanh toán.
• Đối chiếu lệnh thanh toán với sổ phụ ngân hàng; đảm bảo số liệu minh bạch, chính xác.
• Tổng hợp và lập bảng dự chi hàng tuần, làm việc với các bộ phận liên quan để kiểm soát dòng tiền hiệu quả.
Với Mức Lương 12 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tại VUS - The English Center Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại VUS - The English Center
