Tuyển Kế toán chi phí/giá thành Chi Nhánh Công Ty TNHH Aureole BCD - Business Components Devices làm việc tại Hải Dương thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hải Dương: - Lô D5, KCN Phúc Điền, Cẩm Giàng, Thành phố Hải Dương

Mô Tả Công Việc Kế toán chi phí/giá thành Với Mức Lương Thỏa thuận

Kế toán chi phí và công nợ

Kế toán hàng tồn kho

Hạch toán phần mềm

Quản lý, theo dõi công nợ

Lập báo cáo chi phí hàng tháng, quý, năm

Thực hiện các công việc theo yêu cầu của cấp trên

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên

Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm Kế toán

Thành thạo word, excel

Giao tiếp tiếng anh cơ bản

Tại Chi Nhánh Công Ty TNHH Aureole BCD - Business Components Devices Thì Được Hưởng Những Gì

Thưởng 2 lần/năm

Tăng lương hàng năm

Du lịch miễn phí 3 ngày 2 đêm/ năm

Phép sinh nhật nghỉ nguyên lương

Nghỉ hiếu hỉ có hưởng lương

Có xe đưa đón Hưng Yên - Hải Dương - ABCD

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Chi Nhánh Công Ty TNHH Aureole BCD - Business Components Devices

