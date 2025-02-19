Tuyển Kế toán chi phí/giá thành Chi Nhánh Công Ty TNHH Aureole BCD - Business Components Devices làm việc tại Hải Dương thu nhập Thỏa thuận

Chi Nhánh Công Ty TNHH Aureole BCD - Business Components Devices
Ngày đăng tuyển: 19/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 22/03/2025
Kế toán chi phí/giá thành

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán chi phí/giá thành Tại Chi Nhánh Công Ty TNHH Aureole BCD - Business Components Devices

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hải Dương:

- Lô D5, KCN Phúc Điền, Cẩm Giàng, Thành phố Hải Dương

Mô Tả Công Việc Kế toán chi phí/giá thành Với Mức Lương Thỏa thuận

Kế toán chi phí và công nợ
Kế toán hàng tồn kho
Hạch toán phần mềm
Quản lý, theo dõi công nợ
Lập báo cáo chi phí hàng tháng, quý, năm
Thực hiện các công việc theo yêu cầu của cấp trên

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên
Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm Kế toán
Thành thạo word, excel
Giao tiếp tiếng anh cơ bản

Tại Chi Nhánh Công Ty TNHH Aureole BCD - Business Components Devices Thì Được Hưởng Những Gì

Thưởng 2 lần/năm
Tăng lương hàng năm
Du lịch miễn phí 3 ngày 2 đêm/ năm
Phép sinh nhật nghỉ nguyên lương
Nghỉ hiếu hỉ có hưởng lương
Có xe đưa đón Hưng Yên - Hải Dương - ABCD

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Chi Nhánh Công Ty TNHH Aureole BCD - Business Components Devices

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: KCN PHÚC ĐIỀN – CẨM GIÀNG – HẢI DƯƠNG

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

