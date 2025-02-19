Tuyển Kế toán chi phí/giá thành Chi Nhánh Công Ty TNHH Aureole BCD - Business Components Devices làm việc tại Hải Dương thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán chi phí/giá thành Tại Chi Nhánh Công Ty TNHH Aureole BCD - Business Components Devices
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hải Dương:
- Lô D5, KCN Phúc Điền, Cẩm Giàng, Thành phố Hải Dương
Mô Tả Công Việc Kế toán chi phí/giá thành Với Mức Lương Thỏa thuận
Kế toán chi phí và công nợ
Kế toán hàng tồn kho
Hạch toán phần mềm
Quản lý, theo dõi công nợ
Lập báo cáo chi phí hàng tháng, quý, năm
Thực hiện các công việc theo yêu cầu của cấp trên
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên
Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm Kế toán
Thành thạo word, excel
Giao tiếp tiếng anh cơ bản
Tại Chi Nhánh Công Ty TNHH Aureole BCD - Business Components Devices Thì Được Hưởng Những Gì
Thưởng 2 lần/năm
Tăng lương hàng năm
Du lịch miễn phí 3 ngày 2 đêm/ năm
Phép sinh nhật nghỉ nguyên lương
Nghỉ hiếu hỉ có hưởng lương
Có xe đưa đón Hưng Yên - Hải Dương - ABCD
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Chi Nhánh Công Ty TNHH Aureole BCD - Business Components Devices
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
