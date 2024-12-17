Tuyển Kế toán chi phí/giá thành Công Ty Cổ Phần Tổng Công Ty Nova Service làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - Quận 1 - TP HCM, Quận 1

Kế toán chi phí/giá thành

- Đảm bảo tất cả các vấn đề thuộc phần hành Kế toán diễn ra một cách chính xác, đúng quy trình, quy định

- Đảm bảo các số liệu chi tiết chính xác, hợp lý trước khi thông tin, tổng hợp, đệ trình tới Trưởng bộ phận Kế toán (vận hành) Kế toán trưởng

Nhiệm vụ 1: Theo dõi, kiểm tra, kiểm soát số liệu phải trả

- Đảm bảo số liệu công nợ đầy đủ, chính xác, phù hợp.

- Thực hiện báo cáo công nợ đầy đủ, đúng hạn.

Nhiệm vụ 2: Thực hiện công tác thanh toán (Công nợ phải trả) và ghi nhận chi phí phát sinh

- Xử lý hồ sơ thanh toán cho nhà cung cấp đảm bảo đúng hạn, chính xác, phù hợp.

- Hạch toán đầy đủ, đúng kỳ các chi phí phát sinh trong kỳ.

- Đối chiếu công nợ hàng tháng.

- Đảm bảo tuân thủ chính sách thuế.

Nhiệm vụ 3: Các báo cáo, công việc, yêu cầu khác từ Quản lý trực tiếp

Yêu Cầu Công Việc

Trình độ yêu cầu: Đại học/Cao đẳng chuyên ngành kế toán kiểm toán

Kinh nghiệm: Trên 05 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực kế toán và kiểm toán

Yêu cầu khác: Hiệu quả, Chính trực, Chuyên nghiệp

Tại Công Ty Cổ Phần Tổng Công Ty Nova Service Thì Được Hưởng Những Gì

Chính sách lương - thưởng cạnh tranh so với thị trường.

Phụ cấp ăn uống, di chuyển...

Được hưởng đầy đủ các chế độ phúc lợi theo quy định của công ty.

Cơ hội thăng tiến nghề nghiệp cao.

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động và sáng tạo.Chính sách Novator hấp dẫn.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Tổng Công Ty Nova Service

