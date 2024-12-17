Tuyển Kế toán chi phí/giá thành Công Ty Cổ Phần Tổng Công Ty Nova Service làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Công Ty Cổ Phần Tổng Công Ty Nova Service
Ngày đăng tuyển: 17/12/2024
Hạn nộp hồ sơ: 18/01/2025
Công Ty Cổ Phần Tổng Công Ty Nova Service

Kế toán chi phí/giá thành

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán chi phí/giá thành Tại Công Ty Cổ Phần Tổng Công Ty Nova Service

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh:

- Quận 1

- TP HCM, Quận 1

Mô Tả Công Việc Kế toán chi phí/giá thành Với Mức Lương Thỏa thuận

- Đảm bảo tất cả các vấn đề thuộc phần hành Kế toán diễn ra một cách chính xác, đúng quy trình, quy định
- Đảm bảo các số liệu chi tiết chính xác, hợp lý trước khi thông tin, tổng hợp, đệ trình tới Trưởng bộ phận Kế toán (vận hành) Kế toán trưởng
Nhiệm vụ 1: Theo dõi, kiểm tra, kiểm soát số liệu phải trả
- Đảm bảo số liệu công nợ đầy đủ, chính xác, phù hợp.
- Thực hiện báo cáo công nợ đầy đủ, đúng hạn.
Nhiệm vụ 2: Thực hiện công tác thanh toán (Công nợ phải trả) và ghi nhận chi phí phát sinh
- Xử lý hồ sơ thanh toán cho nhà cung cấp đảm bảo đúng hạn, chính xác, phù hợp.
- Hạch toán đầy đủ, đúng kỳ các chi phí phát sinh trong kỳ.
- Đối chiếu công nợ hàng tháng.
- Đảm bảo tuân thủ chính sách thuế.
Nhiệm vụ 3: Các báo cáo, công việc, yêu cầu khác từ Quản lý trực tiếp

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Trình độ yêu cầu: Đại học/Cao đẳng chuyên ngành kế toán kiểm toán
Kinh nghiệm: Trên 05 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực kế toán và kiểm toán
Yêu cầu khác: Hiệu quả, Chính trực, Chuyên nghiệp

Tại Công Ty Cổ Phần Tổng Công Ty Nova Service Thì Được Hưởng Những Gì

Chính sách lương - thưởng cạnh tranh so với thị trường.
Phụ cấp ăn uống, di chuyển...
Được hưởng đầy đủ các chế độ phúc lợi theo quy định của công ty.
Cơ hội thăng tiến nghề nghiệp cao.
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động và sáng tạo.Chính sách Novator hấp dẫn.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Tổng Công Ty Nova Service

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty Cổ Phần Tổng Công Ty Nova Service

Công Ty Cổ Phần Tổng Công Ty Nova Service

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: 65 Nguyễn Du, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

