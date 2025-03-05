Tuyển Kế toán chi phí/giá thành CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN DU THUYỀN CAO CẤP CHÂU Á làm việc tại Quảng Ninh thu nhập 8 - 12 Triệu

Mức lương 8 - 12 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Quảng Ninh: - Quảng Ninh, Huyện Quảng Ninh

Theo dõi, kiểm tra và hạch toán toàn bộ chi phí hoạt động của công ty, bao gồm chi phí nguyên vật liệu, nhân công, vận hành, khấu hao tài sản…

Kiểm soát hóa đơn đầu vào, đảm bảo chứng từ hợp lệ, hợp pháp theo quy định kế toán và thuế.

Phối hợp với các bộ phận liên quan để kiểm soát ngân sách, đánh giá mức độ hợp lý của các khoản chi.

Lập báo cáo phân tích chi phí theo định kỳ, đưa ra đề xuất tối ưu hóa chi phí.

Kiểm tra, đối chiếu công nợ với nhà cung cấp, thực hiện thanh toán đúng hạn.

Quản lý và theo dõi hợp đồng mua hàng, dịch vụ, đảm bảo các điều khoản tài chính tuân thủ quy định.

Hỗ trợ làm việc với kiểm toán, cơ quan thuế và các bộ phận liên quan khi có yêu cầu.

Thực hiện các công việc khác theo phân công của Kế toán trưởng.

Tốt nghiệp đại học chuyên ngành Kế toán, Kiểm toán, Tài chính hoặc các lĩnh vực liên quan.

Ít nhất 1 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực kế toán chi phí, ưu tiên có kinh nghiệm trong ngành Hospitality/F&B.

Am hiểu chuẩn mực kế toán, quy định thuế và nguyên tắc kiểm soát chi phí.

Thành thạo phần mềm kế toán (MISA, Fast hoặc tương đương).

Kỹ năng phân tích số liệu, lập báo cáo chi phí và kiểm soát ngân sách.

Trung thực, cẩn thận, tỉ mỉ và có trách nhiệm cao trong công việc.

Tiếng Anh khá (đọc hiểu tài liệu, làm việc với đối tác khi cần).

Mức lương cạnh tranh, thưởng theo hiệu suất kinh doanh.

Thưởng doanh số áp dụng cả trong thời gian thử việc.

Lương tháng 13 và thưởng các dịp lễ.

Cơ hội phát triển sự nghiệp trong môi trường chuyên nghiệp, năng động.

Được đào tạo và làm việc trong một dự án tiềm năng, có cơ hội thăng tiến.

Sử dụng dịch vụ của Tập đoàn với mức giá ưu đãi dành cho nhân viên.

Chế độ phúc lợi đầy đủ theo chính sách chung của Tập đoàn.

