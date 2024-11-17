Tuyển Kế toán chi phí/giá thành CÔNG TY TNHH PHD làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 46 An Dương, Yên Phụ, Tây Hồ, Tây Hồ

Mô Tả Công Việc Kế toán chi phí/giá thành Với Mức Lương Thỏa thuận

(1) Kiểm tra Biên bản hủy, PXK hàng hủy (NVL trộn, bán thành phẩm từng công đoạn, thành phẩm tại xưởng SX, Thành phẩm hủy hỏng trước HSD...hàng ngày.

(2) Theo dõi kiểm soát chi tiết quá trình nhập - xuất – hủy nguyên liệu cũng như thành phẩm hằng ngày giữa chứng từ và hệ thống ERP

(3) Tính toán giá thành kế hoạch của sản phẩm dựa trên định mức và ngân sách chi phí được duyệt

(4) Kiểm tra và tập hợp chi phí thực tế phát sinh để tính giá thành thực tế sản phẩm

(5) Kiểm soát và phân tích chênh lệch giá thành thực tế so với định mức (BOM)

(6) Lập báo cáo giá thành thực tế với giá thành kế hoạch (đã được dự kiến trước đó).

(7) Kiểm soát việc tiêu hao nguyên vật liệu, đảm bảo theo định mức quy định.

(8) Phối hợp với các bên liên quan để kiểm tra, kiểm kê hàng tồn kho định kỳ, đột xuất

(9) Báo cáo giá thành: giá thành theo đơn hàng, theo sản phẩm; bảng chi phí giá thành

(10) Kiểm soát về định lượng Nguyên vật liệu: Thành phẩm, bán thành phẩm

(11) Đánh giá khối lượng nguyên liệu còn thừa, dở dang một cách khoa học, làm cơ sở để hạch toán giá thành sản xuất trong một kỳ đầy đủ và chính xác.

(12) Lập bảng tổng hợp, phân tích hiệu quả của hoạt động sản xuất theo từng đơn hàng đã được sản xuất và bán ra.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Kế Toán

• Ít nhất 03 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương, Kế toán tổng hợp

• Có kinh nghiệm tính giá thành trong lĩnh vực F&B, dịch vụ nhà hàng, khách sạn, Công ty Sản xuất

• Sử dụng ERP, Microsoft Ofice Word/excel thành thạo

• Khả năng phân tích tổng hợp hợp, viết báo cáo.

• Trung thực, cẩn thận, có trách nhiệm với công việc.

Tại CÔNG TY TNHH PHD Thì Được Hưởng Những Gì

Môi trường làm việc dân chủ, hiện đại, chuyên nghiệp, có cơ hội thăng tiến và ổn định lâu dài.

Được đóng BHXH, BHYT, BH thất nghiệp theo quy định của nhà nước.

Được hưởng chế độ chăm sóc sức khỏe toàn diện

Được hưởng các quyền lợi khác theo chính sách của công ty

Thu nhập hấp dẫn, cạnh tranh tùy thuộc vào khả năng chuyên môn. Thỏa thuận xứng đáng với năng lực và cạnh tranh trên thị trường

Du lịch teambuilding hàng năm và các chương trình phúc lợi hấp dẫn theo quy định của Công ty

Được tham gia các chương trình đào tạo của Công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH PHD

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin