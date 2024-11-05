Tuyển Kế toán chi phí/giá thành CÔNG TY TNHH TẬP ĐOÀN RITA VÕ làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Thực hiện và kiểm soát các nội dung: quản lý rủi ro, chi phí (chi phí logistics, chi phí vận hành….)

Thu thập, thống kê, phân tích dữ liệu liên quan đến chi phí, doanh thu, tài chính...

Kiểm tra tính trung thực, hợp lý các đề nghị cung ứng, mua sắm.

Kiểm tra việc hạch toán ghi nhận chi phí hợp lý, hợp lệ của Kế toán.

Kiểm tra và phát hiện các rủi ro, đồng thời đề xuất các biện pháp giảm thiểu rủi ro và tiết kiệm chi phí.

Tham gia hoàn thiện, xây dựng các quy trình kiểm soát cho phòng KSNB.

Kiểm tra và giám sát việc thực hiện quy trình của các phòng ban, bộ phận.

Kiểm tra, duyệt các đơn hàng bán, các vấn đề liên quan chi phí đơn hàng… của kinh doanh theo các quy định trong chính sách bán hàng theo từng kênh bán hàng.

Tốt nghiệp Đại học trở lên, ưu tiên các chuyên ngành: Tài Chính, Kế toán kiểm toán, Quản trị kinh doanh, Ngoại thương

Tối thiểu 3 năm làm việc liên quan đến nghiệp vụ kế toán tổng hợp, kiểm toán, kiểm soát nội bộ.

Kỹ năng giao tiếp, trình bày - diễn đạt tốt.

Ngoại ngữ: Tiếng Anh trình độ tương đương chứng chỉ B trở lên.

Vi tính văn phòng: Thành thạo Word, Excel, Powerpoint, kỹ năng tra cứu tài liệu trên internet, kinh nghiệm sử dụng phần mềm kế toán Bravo hoặc các hệ thống ERP là một lợi thế.

Trung thực, khách quan, cẩn trọng, chính xác. Tinh thần trách nhiệm cao, có khả năng làm việc độc lập và dưới áp lực cao.

Ngành nghề: Kế toán / Kiểm toán, Tài chính / Đầu tư, Xuất nhập khẩu

Kinh nghiệm: 3 Năm

Cấp bậc: Nhân viên

Hình thức: Nhân viên chính thức

Địa điểm: Hồ Chí Minh