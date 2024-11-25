Tuyển Kế toán chi phí/giá thành Công ty cổ phẩn cơ khí chính xác Smart Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu

Mức lương 8 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Khu công nghiệp Quang Minh mở rộng, thị trấn Chi Đông, Mê Linh, Hà Nội, Mê Linh, Huyện Mê Linh

Kế toán chi phí/giá thành

Tính giá thành sản xuất

Xác nhận giá bán

Xử lý nghiệp vụ bán hàng

Quản lý công nợ phải thu

Ghi nhận và phân tích doanh thu

Đảm bảo doanh thu

Quản lý và phân tích chi phí

Đề xuất biện pháp quản lý chi phí

Xử lý các nghiệp vụ kinh tế phát sinh

Yêu Cầu Công Việc

2 năm trong lĩnh vực kế toán giá thành và doanh thu

Đại học chuyên ngành kế toán, tài chính hoặc các chuyên ngành có liên quan

Hiểu biết về các hệ thống quản lý kế toán giá thành và doanh thu hiện đại

Chính trực, cẩn thận, khả năng chịu áp lực cao

Tiếng anh giao tiếp là lợi thế

Có khả năng làm việc nhóm và độc lập

Tại Công ty cổ phẩn cơ khí chính xác Smart Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cơ bản: Cạnh tranh

Thưởng: Theo hiệu quả công việc (KPIs)

Phúc lợi khác: Bảo hiểm, nghỉ phép, phúc lợi y tế, và các chế độ phúc lợi khác theo quy định của công ty

Đào tạo: Cơ hội đào tạo và phát triển nghề nghiệp

Các chính sách phúc lợi chung theo quy định và luật

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phẩn cơ khí chính xác Smart Việt Nam

