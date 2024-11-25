Tuyển Kế toán chi phí/giá thành Công ty cổ phẩn cơ khí chính xác Smart Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán chi phí/giá thành Tại Công ty cổ phẩn cơ khí chính xác Smart Việt Nam
Mức lương
8 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Khu công nghiệp Quang Minh mở rộng, thị trấn Chi Đông, Mê Linh, Hà Nội, Mê Linh, Huyện Mê Linh
Mô Tả Công Việc Kế toán chi phí/giá thành Với Mức Lương 8 - 12 Triệu
Tính giá thành sản xuất
Xác nhận giá bán
Xử lý nghiệp vụ bán hàng
Quản lý công nợ phải thu
Ghi nhận và phân tích doanh thu
Đảm bảo doanh thu
Quản lý và phân tích chi phí
Đề xuất biện pháp quản lý chi phí
Xử lý các nghiệp vụ kinh tế phát sinh
Với Mức Lương 8 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
2 năm trong lĩnh vực kế toán giá thành và doanh thu
Đại học chuyên ngành kế toán, tài chính hoặc các chuyên ngành có liên quan
Hiểu biết về các hệ thống quản lý kế toán giá thành và doanh thu hiện đại
Chính trực, cẩn thận, khả năng chịu áp lực cao
Tiếng anh giao tiếp là lợi thế
Có khả năng làm việc nhóm và độc lập
Tại Công ty cổ phẩn cơ khí chính xác Smart Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì
Lương cơ bản: Cạnh tranh
Thưởng: Theo hiệu quả công việc (KPIs)
Phúc lợi khác: Bảo hiểm, nghỉ phép, phúc lợi y tế, và các chế độ phúc lợi khác theo quy định của công ty
Đào tạo: Cơ hội đào tạo và phát triển nghề nghiệp
Các chính sách phúc lợi chung theo quy định và luật
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phẩn cơ khí chính xác Smart Việt Nam
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
