Tuyển Kế toán chi phí/giá thành Công Ty Cổ Phần Nông Lâm Sản Kim Bôi làm việc tại Hòa Bình thu nhập Thỏa thuận

Công Ty Cổ Phần Nông Lâm Sản Kim Bôi
Ngày đăng tuyển: 17/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 21/03/2025
Công Ty Cổ Phần Nông Lâm Sản Kim Bôi

Kế toán chi phí/giá thành

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán chi phí/giá thành Tại Công Ty Cổ Phần Nông Lâm Sản Kim Bôi

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hòa Bình:

- Huyện Kim Bôi

- Hòa Bình, Thành phố Hòa Bình

Mô Tả Công Việc Kế toán chi phí/giá thành Với Mức Lương Thỏa thuận

1. Kỳ khoá sổ hàng tháng :
+ Sau khi hoàn thành số liệu kiểm kê cuối tháng:
+ Tập hợp, phân bổ chi phí cho các bộ phận như: chi phí Canteen, chi phí Giặt là, Gas, Dầu, OC&ENT, ...
+ Xác định chi phí giá vốn, các chi phí của các bộ phận phát sinh được ghi nhận trong tháng
a. Tạm tính các chi phí phát sinh trong tháng, clear chi phí đã tạm tính tháng trước
b. Chuẩn bị các báo cáo chi phí F&B hàng tháng bao gồm cả bảng tổng hợp đối chiếu
c. Về phần tài sản hàng tháng :
+ Tạo mã tài sản và xuất kho tài sản theo kỳ phát sinh.
2. Công việc hàng ngày ;
2.1.Kiểm soát nhập xuất kho và tồn kho báo gồm :
a. Nhận từ nhân viên nhận hàng các chứng từ sau: Đơn đặt hàng, Phiếu giao hàng, Hóa đơn, Phiếu Nhập Kho; sau đó kiểm tra, rà soát, xem xét tính chính xác, đầy đủ của chứng từ
b. Đảm bảo mọi hoạt động xuất nhập kho và điều chuyển kho được hạch toán chính xác, có đầy đủ chứng từ được phê duyệt phù hợp quy định
c. Kiểm tra đột xuất việc sắp xếp hàng hóa lưu kho, lưu bãi của các bộ phận
d. Kiểm kê hàng hóa, vật tư cuối kỳ, lập báo cáo chênh lệch yêu cầu các bộ phận giải thích chênh lệch
e. Thực hiện kiểm hàng tồn kho của tất cả các kho vào cuối tháng, đối chiếu số dư với các sổ kế toán tổng hợp.
2.2.Kiểm soát giá vốn và các chi phí khác:
a. Thẩm định giá cost cho công thức món ăn mới; bảng giá vốn tiêu chuẩn cho các món ăn
b. Phối hợp với các bộ phận tiến hành hủy hàng hóa thực phẩm không đảm bảo chất lượng, hết hạn sử dụng
c. Kiểm tra báo cáo các sự kiện cost cao, phân tích ảnh hưởng đến chi phí
d. Đảm bảo việc thực hiện các chính sách, thủ tục trong kiểm soát giá vốn. Chuẩn bị các báo cáo giá vốn theo yêu cầu
e. Kiểm tra, kiểm soát các chi phí tiêu dùng nội bộ, giải trí, tiếp khách, ...

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

•Tốt nghiệp ĐH, CĐ chuyên ngành tài chính, kế toán
• Kinh nghiệm làm kế toán tài sản tại các khách sạn/Resort
• Sử dụng được phần mềm SAP
• Thái độ: Tích cực, chủ động, có trách nhiệm.
• Tính cách: Trung thực, hòa đồng, chăm chỉ, bình tĩnh. . .
• Khả năng: Ví dụ khả năng chịu áp lực cao, khả năng phán đoán, cân nhắc thấu đáo, sáng tạo…

Tại Công Ty Cổ Phần Nông Lâm Sản Kim Bôi Thì Được Hưởng Những Gì

- Chế độ lương hấp dẫn của Tập đoàn Sun Group
- Bố trí chỗ ở KTX và cơm ca theo Quy định
- Môi trường hiện đại, năng động và chuyên nghiệp
- Cơ hội học hỏi, phát triển sự nghiệp tại một trong những Tập đoàn du lịch nghỉ dưỡng hàng đầu ở Việt Nam

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Nông Lâm Sản Kim Bôi

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty Cổ Phần Nông Lâm Sản Kim Bôi

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Xóm Vai - Xã Thanh Nông - Huyện Lạc Thuỷ - Hòa Bình.

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

