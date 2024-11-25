Tuyển Kế toán chi phí/giá thành Công ty TNHH Sông Hồng Việt ( Sanaky) Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

Công ty TNHH Sông Hồng Việt ( Sanaky) Pro Company
Ngày đăng tuyển: 25/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 25/12/2024
Kế toán chi phí/giá thành

Mức lương
10 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
5 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: CCN Liên Phương, Thường Tín, Hà Nội, Thường Tín, Huyện Thường Tín

Tham gia xây dựng và hoàn thiện phần mềm kế toán đảm bảo các mục tiêu quản lý.
Thống kê và tổng hợp số liệu kế toán, cung cấp số liệu cho BLĐ khi có yêu cầu.
Kiểm soát toàn bộ hồ sơ thanh toán, đảm bảo tính đầy đủ, hợp lý, hợp lệ, hợp pháp và đúng quy định.
Hỗ trợ lập báo cáo tài chính;
Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của BGĐ.

Tốt nghiệp Đại học chính quy các trường đào tạo chuyên ngành kế toán, kiểm toán, tài chính.
Có kinh nghiệm làm việc từ 5 năm ở các vị trí Chuyên viên Kế toán, Kế toán tổng hợp hoặc tương đương; Từng làm việc tại đơn vị sản xuất, đã từng tính toán giá thành là một lợi thế.
Nắm vững các nghiệp vụ kế toán, kiến thức về phân tích, tổng hợp dữ liệu và lập các báo cáo;

Bằng cấp: Đại học
Giới tính: Nữ
Thời gian thử việc: Thoả thuận từ 1 đến 2 tháng
Độ tuổi: 27 - 35
Thời gian làm việc: 8h00-12h00 và 13h00-17h00 các ngày trong tuần.
Phúc lợi:
Các chế độ theo Luật lao động hiện hành BHXH, Thưởng Lễ, Tết, Du lịch hàng năm, Sinh nhật...và các phúc lợi theo quy định của Công ty.
Lương: Cạnh tranh. Từ 10 - 15 triệu/ tháng + Phụ cấp.

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Tòa nhà Sanaky, Số, 22 Trần Thủ Độ, Hoàng Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội

