Tuyển Kế toán chi phí/giá thành CÔNG TY CP KINH DOANH VÀ PHÁT TRIỂN ĐỊA ỐC VIETSTARLAND làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY CP KINH DOANH VÀ PHÁT TRIỂN ĐỊA ỐC VIETSTARLAND
Ngày đăng tuyển: 25/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 01/02/2025
CÔNG TY CP KINH DOANH VÀ PHÁT TRIỂN ĐỊA ỐC VIETSTARLAND

Kế toán chi phí/giá thành

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán chi phí/giá thành Tại CÔNG TY CP KINH DOANH VÀ PHÁT TRIỂN ĐỊA ỐC VIETSTARLAND

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: S6B, Vinhomes Symphony, Long Biên, Hà Nội, Long Biên, Quận Long Biên

Mô Tả Công Việc Kế toán chi phí/giá thành Với Mức Lương Thỏa thuận

Kiểm soát toàn bộ hoạt động thu chi tiền phát sinh trong quá trình hoạt động doanh nghiệp, bao gồm kiểm tra phiếu thu, phiếu chi, thực hiện công tác ký xác nhận, giao các liên, tạm ứng và lưu trữ, quản lý toàn bộ các loại giấy tờ liên quan đến quá trình này.
Thực hiện việc thanh toán tiền mặt hàng ngày theo quy trình thanh toán của công ty.Kiểm tra, kiểm soát và quản lý các loại chứng từ trước khi thu, chi, bao gồm giấy giới thiệu, chữ ký các bên liên quan, chứng minh thư nhân dân, số tiền.
Thực hiện các nghiệp vụ thu chi tài chính, quản lý tiền mặt của công ty.Chịu trách nhiệm lưu trữ chứng từ thu chi tiền mặt.
Kiểm đếm thu, chi tiền mặt chính xác từng giai đoạn và bảo quản an toàn quỹ tiền mặt của đơn vị Giao dịch ngân hàng
Tạo lênh chuyển tiền trong và ngoài giờ khi cần

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Độ tuổi: 1995 đổ về trước
Kinh nghiệm: tối thiểu 03 năm.
Tốt nghiệp chuyên ngành tài chính – kế toán các trường đại học. Ưu tiên các trường Đại học kinh tế quốc dân, Học viên tài chính, Học viện ngân hàng,...
Kỹ năng sử dụng các phần mềm kế toán, excel, thành thạo các phần mềm kế toán Fast, Misa ...
Kỹ năng sắp xếp, phân tích công việc, giải quyết vấn đề.
Tinh thần trách nhiệm cao, chịu được áp lực trong công việc.
Tinh thần cầu tiến, mong muốn làm việc và gắn bó lâu dài với Công ty.
Kinh nghiệm làm việc độc lập, làm việc nhóm.

Tại CÔNG TY CP KINH DOANH VÀ PHÁT TRIỂN ĐỊA ỐC VIETSTARLAND Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: 10-15 triệu.
Tham gia các hoạt động ngoại khóa của công ty hàng quý, hàng năm cho tất cả các thành viên như Team building, sinh nhật, lễ tết...
Được làm việc trong môi trường hiện đại, năng động, chuyên nghiệp quy mô hơn 600 nhân sự.
Được hưởng đầy đủ các chế độ, quyền lợi của người lao động theo quy định của Luật lao động và theo quy định

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CP KINH DOANH VÀ PHÁT TRIỂN ĐỊA ỐC VIETSTARLAND

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CP KINH DOANH VÀ PHÁT TRIỂN ĐỊA ỐC VIETSTARLAND

Quy mô: 500 - 1000 Nhân viên
Địa điểm: Số 01 S06 tầng 1, toà nhà S6B, đường Hội Xá, Vinhomes Symphony, P. Phúc Lợi, Q. Long Biên, Tp. Hà Nội.

