Tuyển Kế toán chi phí/giá thành CÔNG TY CỔ PHẦN SAMTEN HILLS ĐÀ LẠT làm việc tại Lâm Đồng thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Lâm Đồng: - Thôn Bookabang, Xã Kambute,Lâm Đồng

Mô Tả Công Việc Kế toán chi phí/giá thành Với Mức Lương Thỏa thuận

1/ Quản lý đầu tư:

˗ Phối hợp với Bộ phận Quản lý Dự Án, Bộ phận mua hàng lập kế hoạch ngân sách đầu tư chi tiết theo hạng mục cho dự án mới;

˗ Kiểm tra hồ sơ thanh toán của nhà thầu, lập chứng từ thanh toán. Theo dõi, đối chiếu công nợ với nhà thầu. Báo cáo KTT các trường hợp thanh toán vượt ngân sách;

˗ Theo dõi, tập hợp chi phí liên quan đến đầu tư. Báo cáo đánh giá tình hình thực hiện ngân sách các dự án đầu tư hàng tuần;

˗ Tổng hợp chi phí đầu tư dự án hình thành TSCĐ, hạch toán tăng TSCĐ.

2/ Quản lý chi phí F&B:

˗ Theo dõi, cập nhật thay đổi định lượng món ăn, uống khi phát sinh món mới;

˗ Tổ chức, phân công kiểm kê hàng tồn kho, tài sản, công cụ dụng cụ định kỳ hàng tháng. Đánh giá kết quả kiểm kê, báo cáo KTT;

˗ Định kỳ hàng tháng phân tích chi phí nguyên vật liệu tiêu hao theo định lượng, so sánh với nguyên vật liệu tiêu hao thực tế để xác định chênh lệch. Làm việc trực tiếp với bếp trưởng để xác định nguyên do chênh lệch và đề xuất hướng xử lý;

˗ Tổ chức, phân công kiểm tra đột xuất việc áp dụng định lượng trong chế biến món ăn, định kỳ 2 món mỗi tuần. Báo cáo kết quả kiểm tra cho KTT hàng tuần;

˗ Định kỳ hàng tuần tổ chức, phân công kiểm kê đột xuất nhập – xuất – tồn thực tế hai mặt hàng, so sánh với phân tích tiêu hao nguyên vật liệu theo định mức của mặt hàng đó, xác định chênh lệch và đề xuất hướng xử lý;

˗ Phân tích giá vốn chi phí nguyên vật liệu của từng sự kiện sale, đánh giá tỉ lệ % giá vốn so với doanh thu, lập báo cáo định kỳ hàng tháng gửi cho KTT;

˗ Phân tích giá vốn chi phí nguyên vật liệu của các khoản làm giảm trừ doanh thu: giảm giá, FOC. Cung cấp số liệu cho Kế toán Tổng hợp làm căn cứ tính lãi lỗ hàng tháng.

3/ Kiểm soát ngân sách chi phí:

˗ Lập kế hoạch thanh toán hàng tuần và giám sát việc thực hiện thanh toán của Kế toán Thanh toán;

˗ Căn cứ vào kế hoạch ngân sách hàng năm, định kỳ hàng tháng lập báo cáo phân tích biến động chi tiết chi phí theo từng khoản mục so với kế hoạch, đề xuất hướng xử lý cho những trường hợp biến động lớn;

˗ Theo dõi hợp đồng vay vốn Ngân hàng, hạch toán trả nợ gốc và lãi vay định kỳ;

˗ Cung cấp số liệu chi phí theo yêu cầu của Kế Toán Tổng Hợp liên quan đến việc lập kế hoạch ngân sách năm.

4/ Kiểm soát Kê khai, nộp thuế:

˗ Định kỳ lập tất cả các báo cáo kê khai thuế: thuế GTGT, thuế TNCN, thuế nhà thầu, thuế TNDN, BC hóa đơn;

˗ Thực hiện việc nộp báo cáo cho cơ quan thuế theo quy định của luật quản lý thuế;

˗ Theo dõi tình hình nộp các khoản thuế, liên hệ với viên chức thuế để đối chiếu tình trạng nộp thuế của Công ty và điều chỉnh các sai sót (nếu có).

5/ Công việc khác:

- Thực hiện các công việc khác do Ban giám đốc, KTT và kế toán tổng hợp phân công.

Trình độ học vấn tối thiểu: Cao đẳng kinh tế

Yêu cầu về chuyên môn: Tài Chính Kế Toán, Kinh Tế

Năng lực / kỹ năng:

- Nắm bắt nhanh công việc

- Giao tiếp và trình bày tốt

- Trung thực/Cẩn thận

Kinh nghiệm tối thiểu: 2 năm kinh nghiệm kế toán

Trình độ ngoại ngữ / tin học: Anh văn giao tiếp/ thành thạo Microsoft office

Giới tính/Độ tuổi: Nam hoặc Nữ /24t-40t

Ngoại hình/ Sức khỏe: Sức khỏe tốt

1. Lương thưởng thỏa thuận cạnh tranh

2. Phụ cấp cơm trưa

3. Hưởng đầy đủ các chế độ phúc lợi khác BHYT, BHXH ..... theo quy định của nhà nước và công ty

4. Môi trường làm việc Trẻ trung - Năng động - Sáng tạo

5. Sử dụng sản phẩm của Công ty với giá ưu đãi

6. Các quyền lợi khác theo quy định của pháp luật

