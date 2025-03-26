Tuyển Kế toán chi phí/giá thành J&T Express Việt Nam - Head Office làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

• Kiểm tra tính hợp lý hợp lệ của hồ sơ thanh toán chi phí phát sinh nhận từ kế toán viên, đảm bảo chi phí, hồ sơ chứng từ tuân thủ quy chế, quy định Công ty, và quy định về thuế.

• Hướng dẫn, kiểm soát nhân viên hạch toán, phản ánh đúng khoản mục chi phí phát sinh trên sổ sách kế toán.

• Kiểm tra sổ phiếu hạch toán chi phí của kế toán viên.

• Kiểm soát việc hạch toán chi phí phát sinh cho từng bộ phận, phòng ban.

• Nắm bắt và giải trình biến động chi phí hàng tháng.

• Kiểm tra việc khai báo, tính phân bổ chi phí trả trước hàng tháng, chi phí khấu hao phải đảm bảo số dư trên bảng phân bổ khớp với sổ cái.

• Đối soát số liệu BHXH, lương và các chi phí liên quan đến cộng trừ lương nhân viên với bộ phận nhân sự.

• Đối chiếu các số liệu doanh thu, chi phí nội bộ với Trụ sở.

• Lập và kiểm tra, giải trình các báo cáo PL trước đóng sổ, PL, BS, CF, TB hàng tháng đảm bảo phản ánh đúng thực tế.

• Lập ngân sách tiền và ngân sách PL hàng tháng và kiểm soát việc thực hiện theo ngân sách đã lập.

• Tổng hợp số liệu, cung cấp số liệu cho kiểm troán, trụ sở…

• Phân công công việc, hướng dẫn, giám sát, hỗ trợ các kế toán viên.

• Làm việc với các phòng ban trong việc xây dựng các quy trình, quy định liên quan tại đơn vị.

• Tham gia đóng góp ý kiến sửa đổi, cải tiển các quy trình liên quan đến công tác kế toán tại đơn vị.