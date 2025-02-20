Tuyển Kế toán chi phí/giá thành Công Ty Cổ Phần TID làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 11 Triệu

Mức lương 9 - 11 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 39B Trường Sơn

Mô Tả Công Việc Kế toán chi phí/giá thành Với Mức Lương 9 - 11 Triệu

1. Kiểm soát hợp đồng đầu với khách hàng và đối tác: Kiểm soát thông tin, giá trị hợp đồng, điều khoản thanh toán, ...

2. Kiểm soát chi phí dự án:

- Kiểm soát các chi phí của dự án theo dự toán được phê duyệt bao gồm:

- Chi phí vật tư, Chi phí thi công, Chi phí khác,...

- Lập báo cáo quyết toán chi phí nội bộ của từng Dự án

- Kiểm soát rủi ro, cảnh báo và đưa ra giải pháp tránh thất thoát chi phí mà không ảnh hưởng hoạt động của dự án.

3. Xây dựng và kiểm soát quy trình, biểu mẫu của công ty

4. Thực hiện các công việc khác theo phân công của TP/TGĐ

Với Mức Lương 9 - 11 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Kế toán, kiểm toán, kế toán quản trị,...

- Sử dụng thành thạo tin học văn phòng Word, Excel, Powerpoint.

- Khả năng phân tích tổng hợp và nhạy bén

- Khả năng giao tiếp truyền đạt thông tin tốt

Tại Công Ty Cổ Phần TID Thì Được Hưởng Những Gì

- Được nghỉ các ngày Lễ, Tết, ngày phép theo quy định Nhà nước và Công ty;

- Được tham gia BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của pháp luật;

- Chế độ: Lễ tết, Hiếu hỉ, sinh nhật, nghỉ mát, ốm đau, thai sản,...

- Làm việc trong môi trường năng động, chuyên nghiệp có nhiều cơ hội thăng tiến;

- Được hưởng các chính sách phúc lợi theo quy định của công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần TID

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin