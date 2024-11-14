Tuyển Kinh doanh dịch vụ viễn thông TỔNG CÔNG TY DỊCH VỤ VIỄN THÔNG làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 10 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tòa nhà VNPT Vinaphone, đường Nguyễn Văn Huyên mới, phường Xuân La, quận Tây Hồ, Hà Nội, Tây Hồ

Kinh doanh dịch vụ viễn thông

Chủ trì thực hiện công tác xây dựng và triển khai giải pháp tích hợp, hỗ trợ chuyên viên kinh doanh (AM) các đơn vị bán hàng trực tiếp tại Ban và Trung tâm kinh doanh Tỉnh/thành phố (TTKD T/TP).

Giám sát về kỹ thuật xuyên suốt quá trình thực hiện dự án tích hợp

Phối hợp thực hiện tổng hợp nhu cầu về sản phẩm dịch vụ (SPDV)

Tham gia thực hiện đào tạo đối với các giải pháp VT-CNTT do VNPT phát triển và các sản phẩm hợp tác đối tác.

Thực hiện báo cáo định kỳ, đột xuất theo yêu cầu.

Triển khai các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của Lãnh đạo đơn vị.

Yêu Cầu Công Việc

Trình độ học vấn: Tốt nghiệp đại học chính quy (hệ tập trung)

Độ tuổi yêu cầu: Dưới 30 tuổi

Tiếng Anh: Đọc hiểu tài liệu kỹ thuật, Có khả năng giao tiếp.

Kinh nghiệm: 02 năm trở lên trong lĩnh vực liên quan.

Kiến thức chuyên môn: Am hiểu về sản phẩm dịch vụ CNTT; Kiến thức về xây dựng, tích hợp giải pháp VT-CNTT; Kiến thức chuyên ngành CNTT; Hiểu biết về các sản phẩm dịch vụ VT-CNTT.

Kỹ năng: có kỹ năng lập kế hoạch và điều phối, kỹ năng tư vấn giải pháp, kỹ năng giao tiếp, thuyết trình, giải quyết vấn đề tốt, sử dụng thành thạo các ứng dụng vi tính văn phòng phục vụ công việc.

Có tinh thần trách nhiệm, trung thực, chủ động trong công việc.

Tại TỔNG CÔNG TY DỊCH VỤ VIỄN THÔNG Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cạnh tranh, thu nhập tăng theo năng lực và kết quả thực hiện công việc.

Phụ cấp ăn ca: theo quy định của Tổng công ty.

Các chế độ BHXH, BHYT, BHTN: được tham gia đầy đủ khi ký hợp đồng chính thức sau thời gian thử việc.

Được làm việc trong môi trường năng động, chuyên nghiệp, có nhiều cơ hội thăng tiến, phát triển nghề nghiệp.

Được tham gia các khóa đào tạo theo yêu cầu công việc.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại TỔNG CÔNG TY DỊCH VỤ VIỄN THÔNG

