Tuyển Kinh doanh dịch vụ viễn thông TỔNG CÔNG TY DỊCH VỤ VIỄN THÔNG làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

TỔNG CÔNG TY DỊCH VỤ VIỄN THÔNG
Ngày đăng tuyển: 14/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 31/12/2024
Kinh doanh dịch vụ viễn thông

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kinh doanh dịch vụ viễn thông Tại TỔNG CÔNG TY DỊCH VỤ VIỄN THÔNG

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
10 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tòa nhà VNPT Vinaphone, đường Nguyễn Văn Huyên mới, phường Xuân La, quận Tây Hồ, Hà Nội, Tây Hồ

Mô Tả Công Việc Kinh doanh dịch vụ viễn thông Với Mức Lương Thỏa thuận

Chủ trì thực hiện công tác xây dựng và triển khai giải pháp tích hợp, hỗ trợ chuyên viên kinh doanh (AM) các đơn vị bán hàng trực tiếp tại Ban và Trung tâm kinh doanh Tỉnh/thành phố (TTKD T/TP).
Giám sát về kỹ thuật xuyên suốt quá trình thực hiện dự án tích hợp
Phối hợp thực hiện tổng hợp nhu cầu về sản phẩm dịch vụ (SPDV)
Tham gia thực hiện đào tạo đối với các giải pháp VT-CNTT do VNPT phát triển và các sản phẩm hợp tác đối tác.
Thực hiện báo cáo định kỳ, đột xuất theo yêu cầu.
Triển khai các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của Lãnh đạo đơn vị.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Trình độ học vấn: Tốt nghiệp đại học chính quy (hệ tập trung)
Độ tuổi yêu cầu: Dưới 30 tuổi
Tiếng Anh: Đọc hiểu tài liệu kỹ thuật, Có khả năng giao tiếp.
Kinh nghiệm: 02 năm trở lên trong lĩnh vực liên quan.
Kiến thức chuyên môn: Am hiểu về sản phẩm dịch vụ CNTT; Kiến thức về xây dựng, tích hợp giải pháp VT-CNTT; Kiến thức chuyên ngành CNTT; Hiểu biết về các sản phẩm dịch vụ VT-CNTT.
Kỹ năng: có kỹ năng lập kế hoạch và điều phối, kỹ năng tư vấn giải pháp, kỹ năng giao tiếp, thuyết trình, giải quyết vấn đề tốt, sử dụng thành thạo các ứng dụng vi tính văn phòng phục vụ công việc.
Có tinh thần trách nhiệm, trung thực, chủ động trong công việc.

Tại TỔNG CÔNG TY DỊCH VỤ VIỄN THÔNG Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cạnh tranh, thu nhập tăng theo năng lực và kết quả thực hiện công việc.
Phụ cấp ăn ca: theo quy định của Tổng công ty.
Các chế độ BHXH, BHYT, BHTN: được tham gia đầy đủ khi ký hợp đồng chính thức sau thời gian thử việc.
Được làm việc trong môi trường năng động, chuyên nghiệp, có nhiều cơ hội thăng tiến, phát triển nghề nghiệp.
Được tham gia các khóa đào tạo theo yêu cầu công việc.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại TỔNG CÔNG TY DỊCH VỤ VIỄN THÔNG

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

TỔNG CÔNG TY DỊCH VỤ VIỄN THÔNG

Quy mô: Trên 5000 Nhân viên
Địa điểm: Tòa nhà VNPT, số 57 phố Huỳnh Thúc Kháng, Phường Láng Hạ, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

