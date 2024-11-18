Tuyển Kinh doanh dịch vụ viễn thông CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ THÔNG TIN QUỐC TẾ làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 30 Triệu

Mức lương 15 - 30 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 10 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tầng 03, tòa N01 - T3, khu Đoàn Ngoại Giao, đường Hoàng Minh Thảo, Phường Xuân Tảo, Bắc Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Kinh doanh dịch vụ viễn thông Với Mức Lương 15 - 30 Triệu

Các dịch vụ Kinh doanh: CNTT và Viễn thông.

Tìm kiếm, xây dựng và mở rộng các mối quan hệ, gặp gỡ các cá nhân, tổ chức và doanh nghiệp, tư vấn về giải pháp, dịch vụ trong lĩnh vực CNTT và Viễn thông.

Đàm phán thương thảo, xúc tiến quá trình ký kết hợp đồng.

Chăm sóc, giữ chân khách hàng cũ và phát triển khách hàng mới từ khách hàng cũ

Hỗ trợ các bên liên quan để thúc đẩy quá trình triển khai, đồng hành cùng khách hàng để xử lý các vấn đề phát sinh trong công việc

Thực hiện các công việc khác Ban giám đốc giao.

Với Mức Lương 15 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên.

Nam/Nữ từ 22-35 tuổi

Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trên 01 năm

Có kỹ năng giao tiếp và thuyết trình tốt. Có khả năng làm việc độc lập và làm việc tập thể.

Nhiệt huyết, có mục tiêu làm việc, có trách nhiệm và ham học hỏi, có chí cầu tiến trong công việc.

Giọng nói chuẩn, không nói ngọng, nói lắp;

Am hiểu về các dịch vụ hoặc có kinh nghiệm liên quan là một lợi thế.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ THÔNG TIN QUỐC TẾ Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: Lương cứng 7 Triệu (Trao đổi trong vòng phỏng vấn) + thưởng, từ 15 - 30 Triệu.

Lương Doanh thu: theo Công thức cụ thể;

Thưởng nóng nếu kí được HĐ có giá trị lớn cho công ty.

Môi trường chuyên nghiệp, năng động, trẻ trung.

Được đào tạo tất cả các kỹ năng và kiến thức để hoàn thành tốt công việc.

Tiếp cận những công nghệ hiện đại, tiên tiến nhất.

Hưởng đầy đủ các quyền lợi theo luật lao động.

Được hưởng các khoản phúc lợi khác theo Quy định của Công ty, tham gia du lịch, team building hàng năm.

Tham gia nhiều chương trình đào tạo kỹ năng mềm và chuyên môn

Cơ hội thăng tiến, lộ trình công việc rõ ràng.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ THÔNG TIN QUỐC TẾ

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin