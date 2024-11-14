Tuyển Kinh doanh dịch vụ viễn thông CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ GIA TĂNG MOBIFONE - CHI NHÁNH HÀ NỘI làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ GIA TĂNG MOBIFONE - CHI NHÁNH HÀ NỘI
Ngày đăng tuyển: 14/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 13/12/2024
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ GIA TĂNG MOBIFONE - CHI NHÁNH HÀ NỘI

Kinh doanh dịch vụ viễn thông

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kinh doanh dịch vụ viễn thông Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ GIA TĂNG MOBIFONE - CHI NHÁNH HÀ NỘI

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
30 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh:

- Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc Kinh doanh dịch vụ viễn thông Với Mức Lương Thỏa thuận

- Triển khai công tác bán hàng - chăm sóc khách hàng tại Cửa hàng MobiFone
- Thực hiện các nghiệp vụ của giao dịch viên theo yêu cầu của khách hàng
- Tư vấn khách hàng các sản phẩm, dịch vụ, chương trình khuyến mãi phù hợp với nhu cầu của khách hàng
- Thực hiện chỉ tiêu kinh doanh về doanh thu, thuê bao phát triển mới (trả trước và trả sau), dịch vụ mới
- Thực hiện các công việc theo yêu cầu của Cửa hàng trưởng
- Phát triển hình ảnh thương hiệu MobiFone trong quá trình giao dịch với khách hàng
- Làm việc tại: Tp. Hồ Chí Minh

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Làm việc theo ca
- Tốt nghiệp trung cấp trở lên
- Ngoại hình ưa nhìn, giọng nói chuẩn.
- Nam cao 1m65 trở lên, từ 29 tuổi trở xuống.
- Nữ cao từ 1m60, từ 27 tuổi trở xuống
- Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong công việc liên quan đến ngành kinh doanh/ bán hàng/ dịch vụ khách hàng.
- Kỹ năng giao tiếp tốt, xử lý công việc nhanh và hiệu quả.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ GIA TĂNG MOBIFONE - CHI NHÁNH HÀ NỘI Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập: Lương cơ bản + Lương sản phẩm + Thưởng = Tổng thu nhập từ 10 triệu VNĐ đến 25 triệu VNĐ/ tháng (Tùy theo năng lực)
- Được tham gia các khóa đào tạo chuyên môn về nghiệp vụ bán hàng - chăm sóc khách hàng với các chuyên gia trong ngành
- Được trang bị đồng phục, trang phục PR, công cụ làm việc. Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp, thân thiện
- Hưởng các chế độ về BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của pháp luật lao động
- Được sắp xếp làm việc gần nơi cư trú thuộc TP.HCM

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ GIA TĂNG MOBIFONE - CHI NHÁNH HÀ NỘI

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ GIA TĂNG MOBIFONE - CHI NHÁNH HÀ NỘI

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ GIA TĂNG MOBIFONE - CHI NHÁNH HÀ NỘI

Quy mô: Trên 1000 Nhân viên
Địa điểm: Trụ sở chính: Tầng 3A, toà Harec, 4A, Láng Hạ, Phường Thành Công, Quận Ba Đình, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

