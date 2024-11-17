Tuyển Kinh doanh dịch vụ viễn thông Trung tâm Dịch vụ Viễn thông - Chi nhánh Tổng công ty Công nghệ - Viễn thông Toàn cầu làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu

Trung tâm Dịch vụ Viễn thông - Chi nhánh Tổng công ty Công nghệ - Viễn thông Toàn cầu
Ngày đăng tuyển: 17/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 18/12/2024
Kinh doanh dịch vụ viễn thông

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kinh doanh dịch vụ viễn thông Tại Trung tâm Dịch vụ Viễn thông - Chi nhánh Tổng công ty Công nghệ - Viễn thông Toàn cầu

Mức lương
8 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Số 103, Nguyễn Tuân, Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Kinh doanh dịch vụ viễn thông Với Mức Lương 8 - 12 Triệu

Hiểu rõ về các sản phẩm game mà công ty thiết kế hoặc phân phối.
Làm việc với bộ phận tiếp thị để tìm hiểu nhu cầu của thị trường, các game online xu hướng hiện nay.
Tìm kiếm khách hàng tiềm năng và giới thiệu, bán các sản phẩm game online (cho các công ty truyền thông, nền tảng...).
Thu thập thông tin phản hồi từ đối tác và người chơi, đóng góp ý tưởng cho bộ phận phát triển sản phẩm.
Tham gia vào quá trình xây dựng cộng đồng game online cho từng game khác nhau mà mình phụ trách.
Đảm bảo hoàn thành chỉ tiêu doanh số và các công việc khác theo sự phân công của quản lý.
Phối hợp với bộ phận marketing để triển khai các sự kiện ra mắt game online mới nhất cũng như các sự kiện định kỳ, thường niên.

Với Mức Lương 8 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Đam mê, yêu thích và thành thạo nhiều game online hot trên thị trường.
Bằng cấp từ trung cấp, cao đẳng trở lên các chuyên ngành về công nghệ thông tin, khoa học máy tính, toán - tin hay marketing, quản trị kinh doanh...
Có kinh nghiệm làm trong các đơn vị phát hành game, cơ quan truyền thông hoặc các vai trò kỹ thuật, kinh doanh từ 6 tháng - 1 năm trở lên.
Nhanh nhẹn, năng động, giỏi giao tiếp.
Có kiến thức và kỹ năng kinh doanh, marketing.
Kỹ năng giao tiếp xuất sắc trong lắng nghe, thuyết trình và thuyết phục, đàm phán Kỹ năng thu thập dữ liệu, nghiên cứu thị trường.
Kỹ năng tư vấn, chốt sales.
Am hiểu và có khả năng đánh giá, dự đoán các game online sẽ hot, dự đoán game xu hướng.

Tại Trung tâm Dịch vụ Viễn thông - Chi nhánh Tổng công ty Công nghệ - Viễn thông Toàn cầu Thì Được Hưởng Những Gì

Làm việc trong môi trường công nghệ sáng tạo, với những đồng nghiệp trẻ trung, thân thiện và năng động.
Thưởng lương tháng 13, thưởng nóng, thưởng lễ tết,...
Các chế độ theo Luật lao động hiện hành (tham gia BHXH, BHYT, BHTN; ngày phép) và các phúc lợi khác theo quy định của Công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Trung tâm Dịch vụ Viễn thông - Chi nhánh Tổng công ty Công nghệ - Viễn thông Toàn cầu

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Trung tâm Dịch vụ Viễn thông - Chi nhánh Tổng công ty Công nghệ - Viễn thông Toàn cầu

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 103 Nguyễn Tuân, Thanh Xuân, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

