Tuyển Kinh doanh dịch vụ viễn thông Công ty Dịch vụ MobiFone Khu vực 6 – CN Tổng Công ty Viễn thông MobiFone Pro Company làm việc tại Nghệ An thu nhập 10 - 20 Triệu

Mức lương 10 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Nghệ An: Số 161 Trần Phú, TP Hà Tĩnh

Mô Tả Công Việc Kinh doanh dịch vụ viễn thông Với Mức Lương 10 - 20 Triệu

Nghiên cứu thị trường, phân tích nhu cầu sử dụng của khách hàng và đề xuất phương án triển khai các sản phẩm dịch vụ.

Xây dựng, triển khai các chương trình hành động kinh doanh, chính sách bán hàng sản phẩm.

Hướng dẫn công tác triển khai kinh doanh cho các MobiFone huyện.

Triển khai các chương trình truyền thông bán hàng.

Thực hiện tổng hợp báo cáo số liệu kinh doanh.

Thực hiện các công việc khác do Lãnh đạo Đơn vị/Công ty giao

Với Mức Lương 10 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp ĐH ngành Công nghệ thông tin/Toán tin, Nam, dưới 35 tuổi

Ưu tiên có trên 1 năm kinh nghiệm làm việc có liên quan kinh doanh, sale.

Kỹ năng: Phân tích, tổng hợp, tư duy logic...

Có tinh thần cầu thị, tố chất kinh doanh.

Có chứng chỉ B/Toeic 450/B1/Bậc 3/6 trở lên hoặc tương đương

Tại Công ty Dịch vụ MobiFone Khu vực 6 – CN Tổng Công ty Viễn thông MobiFone Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

1. Nộp tại Phòng Tổng hợp, Công ty Dịch vụ MobiFone Khu vực 6, Số 34 đường Nguyễn Sỹ Sách, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An.

2. Nộp tại Các Mobifone tỉnh:

+ MobiFone Thanh Hóa: Số 87,88 Dương Đình Nghệ, TP Thanh Hóa.

+ MobiFone Hà Tĩnh: Số 161, Trần Phú, TP Hà Tĩnh

+ MobiFone Quảng Bình: Số 23 Lý Thường Kiệt, TP Đồng Hới, Quảng Bình

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Dịch vụ MobiFone Khu vực 6 – CN Tổng Công ty Viễn thông MobiFone Pro Company

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin