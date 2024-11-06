Tuyển Kinh doanh dịch vụ viễn thông Công ty Dịch vụ MobiFone Khu vực 6 – CN Tổng Công ty Viễn thông MobiFone Pro Company làm việc tại Nghệ An thu nhập 10 - 20 Triệu

Công ty Dịch vụ MobiFone Khu vực 6 – CN Tổng Công ty Viễn thông MobiFone Pro Company
Ngày đăng tuyển: 06/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 30/11/2024
Công ty Dịch vụ MobiFone Khu vực 6 – CN Tổng Công ty Viễn thông MobiFone Pro Company

Kinh doanh dịch vụ viễn thông

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kinh doanh dịch vụ viễn thông Tại Công ty Dịch vụ MobiFone Khu vực 6 – CN Tổng Công ty Viễn thông MobiFone Pro Company

Mức lương
10 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Nghệ An: Số 161 Trần Phú, TP Hà Tĩnh

Mô Tả Công Việc Kinh doanh dịch vụ viễn thông Với Mức Lương 10 - 20 Triệu

Nghiên cứu thị trường, phân tích nhu cầu sử dụng của khách hàng và đề xuất phương án triển khai các sản phẩm dịch vụ.
Xây dựng, triển khai các chương trình hành động kinh doanh, chính sách bán hàng sản phẩm.
Hướng dẫn công tác triển khai kinh doanh cho các MobiFone huyện.
Triển khai các chương trình truyền thông bán hàng.
Thực hiện tổng hợp báo cáo số liệu kinh doanh.
Thực hiện các công việc khác do Lãnh đạo Đơn vị/Công ty giao

Với Mức Lương 10 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp ĐH ngành Công nghệ thông tin/Toán tin, Nam, dưới 35 tuổi
Ưu tiên có trên 1 năm kinh nghiệm làm việc có liên quan kinh doanh, sale.
Kỹ năng: Phân tích, tổng hợp, tư duy logic...
Có tinh thần cầu thị, tố chất kinh doanh.
Có chứng chỉ B/Toeic 450/B1/Bậc 3/6 trở lên hoặc tương đương

Tại Công ty Dịch vụ MobiFone Khu vực 6 – CN Tổng Công ty Viễn thông MobiFone Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

1. Nộp tại Phòng Tổng hợp, Công ty Dịch vụ MobiFone Khu vực 6, Số 34 đường Nguyễn Sỹ Sách, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An.
2. Nộp tại Các Mobifone tỉnh:
+ MobiFone Thanh Hóa: Số 87,88 Dương Đình Nghệ, TP Thanh Hóa.
+ MobiFone Hà Tĩnh: Số 161, Trần Phú, TP Hà Tĩnh
+ MobiFone Quảng Bình: Số 23 Lý Thường Kiệt, TP Đồng Hới, Quảng Bình

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Dịch vụ MobiFone Khu vực 6 – CN Tổng Công ty Viễn thông MobiFone Pro Company

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty Dịch vụ MobiFone Khu vực 6 – CN Tổng Công ty Viễn thông MobiFone Pro Company

Công ty Dịch vụ MobiFone Khu vực 6 – CN Tổng Công ty Viễn thông MobiFone Pro Company

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: 34, Nguyễn Sỹ Sách, phường Hưng Bình, Tp. Vinh, tỉnh Nghệ An

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

