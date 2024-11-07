Tuyển Kinh doanh dịch vụ viễn thông Công Ty TNHH MTV Viễn Thông Quốc Tế FPT Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: FPT Tower, số 10 Phạm Văn Bạch, Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Kinh doanh dịch vụ viễn thông Với Mức Lương Thỏa thuận

Xây dựng, quản lý, đào tạo, phát triển đội nhóm kinh doanh tiến tới mục tiêu hoàn thành kế hoạch kinh doanh được phân bổ

Xây dựng & Phát triển mạng lưới Khách hàng Doanh Nghiệp trong nước.

Khai thác, phân tích nhu cầu, hiện trạng chuyển đổi số và ứng dụng công nghệ của Khách hàng.

Thiết kế và đề xuất/Tư vấn/Thực hiện demo cho khách hàng về Dịch vụ FTI cung cấp.

Tư vấn và hỗ trợ khách hàng trong quá trình triển khai dịch vụ.

Duy trì tốt mối quan hệ với Doanh nghiệp trước – trong – sau bán hàng, thực hiện nâng cấp gói dịch vụ hoặc mở rộng các dịch vụ khác.

Tập hợp, xây dựng đội ngũ cán bộ nhân viên thấu cảm, tạo ra những tương tác, trải nghiệm cá nhân hóa tới người dùng/khách hàng trên các kênh (online/offline) ở mọi điểm chạm. Xây dựng văn hóa tinh thần làm việc, thúc đẩy cán bộ nhân viên làm việc hiệu quả và gắn kết.

Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của Cấp trên.

Internet leased line; Server; Data Center

FPT Virtual Data Center Service, Office 365, Fdrive, Fshare......

FPT HI GIO Cloud; Microsoft Cloud

Dịch vụ điện thoại cố định; FPT Oncall; Tổng đài điện thoại 1900/1800; SMS Branding

Hóa đơn điện tử; Chữ ký số

Giải pháp FPT Cloud Wifi; WiFi Aruba; Thiết bị cảnh báo Ihome

Giải pháp Quản trị doanh nghiệp (FPT x Base)

Giải pháp họp trực tuyến Onmeeting; Hội Nghị truyền hình Onmeeting, Tích hợp hệ thống, ....

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Ứng viên có ít nhất 3 năm kinh nghiệm ở vị trí Trưởng/ Phó phòng kinh doanh.

Có kinh nghiệm quản lý, đào tạo đội nhóm kinh doanh trên 5 nhân viên ít nhất 2 năm.

Tốt nghiệp Đại học trở lên các chuyên ngành Kinh tế, Công nghệ thông tin, Quản trị kinh doanh, Điện tử viễn thông, ....

Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm kinh doanh dự án và các sản phẩm tương tự.

Khả năng lập kế hoạch, triển khai, theo dõi và đánh giá hiệu quả công việc tốt

Chủ động, quyết đoán, sáng tạo trong công việc; kỹ năng giao tiếp và thuyết trình tốt.

Có kỹ năng về tổ chức, đào tạo và phát triển đội ngũ, tư duy luôn lấy khách hàng làm trọng tâm. Có kỹ năng về Marketing online.

Sử dụng tốt tiếng Anh là một lợi thế.

Độ tuổi: từ 27-35

Tại Công Ty TNHH MTV Viễn Thông Quốc Tế FPT Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

Gói thu nhập năm tương xứng với năng lực (13 tháng lương, thưởng hiệu quả kinh doanh, thưởng Quý, Năm, nghỉ mát...).

Cơ hội làm việc và phát triển tại FPT, Công ty tiên phong chuyển đổi số và dẫn đầu về tư vấn, cung cấp, triển khai các dịch vụ, giải pháp công nghệ - viễn thông. Được đào tạo Nghiệp vụ và Kỹ Năng Quản lý liên tục, được tham gia các chương trình huấn luyện chuyên nghiệp.

Môi trường làm việc công bằng, minh bạch, thân thiện, cởi mở, năng động và trẻ trung. Cơ sở vật chất, công cụ làm việc hiện đại, tiện nghi, ứng dụng công nghệ, chuyển đổi số toàn trình.

Văn hóa doanh nghiệp đa dạng, phong phú; các hoạt động tri ân, chăm lo đời sống tinh thần Cán bộ nhân viên và người thân, Teambuilding, Ngày hội văn hóa, các Câu lạc bộ, Nghỉ hè,....

Tham gia đầy đủ các chế độ theo Luật lao động hiện hành (BHXH, BHYT, BHTN, ngày phép); Khám sức khỏe định kỳ, nghỉ hè hàng năm; Gói bảo hiểm sức khỏe chuyên biệt FPT Care (ngân sách >65 triệu/năm/cán bộ nhân viên dành cho việc khám và chữa bệnh Nội, Ngoại trú).

Thời gian làm việc: hành chính từ thứ 2 - thứ 6

Nghỉ lễ nghỉ phép theo quy định của Nhà Nước

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH MTV Viễn Thông Quốc Tế FPT Pro Company

