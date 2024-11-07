Tuyển Kinh doanh dịch vụ viễn thông Công Ty TNHH MTV Viễn Thông Quốc Tế FPT Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Tuyển Kinh doanh dịch vụ viễn thông Công Ty TNHH MTV Viễn Thông Quốc Tế FPT Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Công Ty TNHH MTV Viễn Thông Quốc Tế FPT Pro Company
Ngày đăng tuyển: 07/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 06/12/2024
Công Ty TNHH MTV Viễn Thông Quốc Tế FPT Pro Company

Kinh doanh dịch vụ viễn thông

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kinh doanh dịch vụ viễn thông Tại Công Ty TNHH MTV Viễn Thông Quốc Tế FPT Pro Company

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: FPT Tower, số 10 Phạm Văn Bạch, Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Kinh doanh dịch vụ viễn thông Với Mức Lương Thỏa thuận

Xây dựng, quản lý, đào tạo, phát triển đội nhóm kinh doanh tiến tới mục tiêu hoàn thành kế hoạch kinh doanh được phân bổ
Xây dựng & Phát triển mạng lưới Khách hàng Doanh Nghiệp trong nước.
Khai thác, phân tích nhu cầu, hiện trạng chuyển đổi số và ứng dụng công nghệ của Khách hàng.
Thiết kế và đề xuất/Tư vấn/Thực hiện demo cho khách hàng về Dịch vụ FTI cung cấp.
Tư vấn và hỗ trợ khách hàng trong quá trình triển khai dịch vụ.
Duy trì tốt mối quan hệ với Doanh nghiệp trước – trong – sau bán hàng, thực hiện nâng cấp gói dịch vụ hoặc mở rộng các dịch vụ khác.
Tập hợp, xây dựng đội ngũ cán bộ nhân viên thấu cảm, tạo ra những tương tác, trải nghiệm cá nhân hóa tới người dùng/khách hàng trên các kênh (online/offline) ở mọi điểm chạm. Xây dựng văn hóa tinh thần làm việc, thúc đẩy cán bộ nhân viên làm việc hiệu quả và gắn kết.
Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của Cấp trên.
Internet leased line; Server; Data Center
FPT Virtual Data Center Service, Office 365, Fdrive, Fshare......
FPT HI GIO Cloud; Microsoft Cloud
Dịch vụ điện thoại cố định; FPT Oncall; Tổng đài điện thoại 1900/1800; SMS Branding
Hóa đơn điện tử; Chữ ký số
Giải pháp FPT Cloud Wifi; WiFi Aruba; Thiết bị cảnh báo Ihome
Giải pháp Quản trị doanh nghiệp (FPT x Base)
Giải pháp họp trực tuyến Onmeeting; Hội Nghị truyền hình Onmeeting, Tích hợp hệ thống, ....

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Ứng viên có ít nhất 3 năm kinh nghiệm ở vị trí Trưởng/ Phó phòng kinh doanh.
Có kinh nghiệm quản lý, đào tạo đội nhóm kinh doanh trên 5 nhân viên ít nhất 2 năm.
Tốt nghiệp Đại học trở lên các chuyên ngành Kinh tế, Công nghệ thông tin, Quản trị kinh doanh, Điện tử viễn thông, ....
Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm kinh doanh dự án và các sản phẩm tương tự.
Khả năng lập kế hoạch, triển khai, theo dõi và đánh giá hiệu quả công việc tốt
Chủ động, quyết đoán, sáng tạo trong công việc; kỹ năng giao tiếp và thuyết trình tốt.
Có kỹ năng về tổ chức, đào tạo và phát triển đội ngũ, tư duy luôn lấy khách hàng làm trọng tâm. Có kỹ năng về Marketing online.
Sử dụng tốt tiếng Anh là một lợi thế.
Độ tuổi: từ 27-35

Tại Công Ty TNHH MTV Viễn Thông Quốc Tế FPT Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

Gói thu nhập năm tương xứng với năng lực (13 tháng lương, thưởng hiệu quả kinh doanh, thưởng Quý, Năm, nghỉ mát...).
Cơ hội làm việc và phát triển tại FPT, Công ty tiên phong chuyển đổi số và dẫn đầu về tư vấn, cung cấp, triển khai các dịch vụ, giải pháp công nghệ - viễn thông. Được đào tạo Nghiệp vụ và Kỹ Năng Quản lý liên tục, được tham gia các chương trình huấn luyện chuyên nghiệp.
Môi trường làm việc công bằng, minh bạch, thân thiện, cởi mở, năng động và trẻ trung. Cơ sở vật chất, công cụ làm việc hiện đại, tiện nghi, ứng dụng công nghệ, chuyển đổi số toàn trình.
Văn hóa doanh nghiệp đa dạng, phong phú; các hoạt động tri ân, chăm lo đời sống tinh thần Cán bộ nhân viên và người thân, Teambuilding, Ngày hội văn hóa, các Câu lạc bộ, Nghỉ hè,....
Tham gia đầy đủ các chế độ theo Luật lao động hiện hành (BHXH, BHYT, BHTN, ngày phép); Khám sức khỏe định kỳ, nghỉ hè hàng năm; Gói bảo hiểm sức khỏe chuyên biệt FPT Care (ngân sách >65 triệu/năm/cán bộ nhân viên dành cho việc khám và chữa bệnh Nội, Ngoại trú).
Thời gian làm việc: hành chính từ thứ 2 - thứ 6
Nghỉ lễ nghỉ phép theo quy định của Nhà Nước

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH MTV Viễn Thông Quốc Tế FPT Pro Company

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty TNHH MTV Viễn Thông Quốc Tế FPT Pro Company

Công Ty TNHH MTV Viễn Thông Quốc Tế FPT Pro Company

Quy mô: Trên 1000 Nhân viên
Địa điểm: Hội sở: FPT building, đường Tân Thuận, Khu chế xuất Tân Thuận, P. Tân Thuận Đông, Quận 7, TPHCM.Chi nhánh: FPT Tower, số 10 đường Phạm Văn Bạch, P. Dịch Vọng, Cầu Giấy, Hà Nội.

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-truong-phong-kinh-doanh-thu-nhap-thoa-thuan-toan-thoi-gian-tai-ha-noi-job245832
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm Bellsystem24 VietNam
Tuyển Kinh doanh dịch vụ viễn thông Bellsystem24 VietNam làm việc tại Hà Nội thu nhập 6 - 8 Triệu
Bellsystem24 VietNam
Hạn nộp: 12/06/2025
Hà Nội Đã hết hạn 6 - 8 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Bellsystem24 VietNam
Tuyển Kinh doanh dịch vụ viễn thông Bellsystem24 VietNam làm việc tại Hà Nội thu nhập 6 - 8 Triệu
Bellsystem24 VietNam
Hạn nộp: 07/06/2025
Hà Nội Đã hết hạn 6 - 8 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Giải Pháp Và Truyền Thông Vtvbroadcom
Tuyển Kinh doanh dịch vụ viễn thông Công Ty Cổ Phần Giải Pháp Và Truyền Thông Vtvbroadcom làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu
Công Ty Cổ Phần Giải Pháp Và Truyền Thông Vtvbroadcom
Hạn nộp: 26/04/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 10 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Giải Pháp Và Truyền Thông Vtvbroadcom
Tuyển Kinh doanh dịch vụ viễn thông Công Ty Cổ Phần Giải Pháp Và Truyền Thông Vtvbroadcom làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Giải Pháp Và Truyền Thông Vtvbroadcom
Hạn nộp: 24/03/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN AD.TEK
Tuyển Kinh doanh dịch vụ viễn thông CÔNG TY CỔ PHẦN AD.TEK làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 30 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN AD.TEK
Hạn nộp: 21/03/2025
Hà Nội Đã hết hạn 10 - 30 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Viễn thông ASIM
Tuyển Kinh doanh dịch vụ viễn thông Công ty Cổ phần Viễn thông ASIM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty Cổ phần Viễn thông ASIM
Hạn nộp: 06/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần viễn thông FPT
Tuyển Kinh doanh dịch vụ viễn thông Công ty Cổ phần viễn thông FPT làm việc tại Tây Ninh thu nhập 9 - 15 Triệu
Công ty Cổ phần viễn thông FPT
Hạn nộp: 27/12/2024
Tây Ninh Đã hết hạn 9 - 15 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Truyền Thông và Thương Mại HTC
Tuyển Kinh doanh dịch vụ viễn thông Công ty Cổ phần Truyền Thông và Thương Mại HTC làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 30 Triệu
Công ty Cổ phần Truyền Thông và Thương Mại HTC
Hạn nộp: 31/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 9 - 30 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần viễn thông FPT Pro Company
Tuyển Kinh doanh dịch vụ viễn thông Công ty Cổ phần viễn thông FPT Pro Company làm việc tại Bình Phước thu nhập 8 - 20 Triệu
Công ty Cổ phần viễn thông FPT Pro Company
Hạn nộp: 31/12/2024
Bình Phước Đã hết hạn 8 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần viễn thông FPT Pro Company
Tuyển Kinh doanh dịch vụ viễn thông Công ty Cổ phần viễn thông FPT Pro Company làm việc tại Lâm Đồng thu nhập 8 - 20 Triệu
Công ty Cổ phần viễn thông FPT Pro Company
Hạn nộp: 29/12/2024
Lâm Đồng Đã hết hạn 8 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH AIRCLOSET ENGINEERING
Tuyển Technical Leader CÔNG TY TNHH AIRCLOSET ENGINEERING làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH AIRCLOSET ENGINEERING
Hạn nộp: 31/10/2025
Hà Nội Còn 44 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ORENDA
Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY CỔ PHẦN ORENDA làm việc tại Hà Nội thu nhập 2 - 4 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN ORENDA
Hạn nộp: 17/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển 2 - 4 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Cty Cổ phần Blueco toàn cầu
Tuyển Thực tập sinh Cty Cổ phần Blueco toàn cầu làm việc tại Hà Nội thu nhập 3 - 5 Triệu
Cty Cổ phần Blueco toàn cầu
Hạn nộp: 17/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển 3 - 5 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Công nghệ Alphaway
Tuyển Data Analyst Công ty Cổ phần Công nghệ Alphaway làm việc tại Hà Nội thu nhập 18 - 26 Triệu
Công ty Cổ phần Công nghệ Alphaway
Hạn nộp: 17/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển 18 - 26 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Cty TNHH tư vấn Ganeshaid
Tuyển Business Analyst Cty TNHH tư vấn Ganeshaid làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Cty TNHH tư vấn Ganeshaid
Hạn nộp: 09/10/2025
Hà Nội Còn 22 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Tp Inc. - Hanoi Business Center
Tuyển Market Research Tp Inc. - Hanoi Business Center làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Tp Inc. - Hanoi Business Center
Hạn nộp: 17/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT KIM KHÍ VIỆT ĐỨC
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT KIM KHÍ VIỆT ĐỨC làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT KIM KHÍ VIỆT ĐỨC
Hạn nộp: 16/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển 12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Life Sciences Co., Ltd
Tuyển Kế toán tổng hợp Life Sciences Co., Ltd làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu
Life Sciences Co., Ltd
Hạn nộp: 16/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển 12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN STRINGEE
Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY CỔ PHẦN STRINGEE làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 30 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN STRINGEE
Hạn nộp: 20/10/2025
Hà Nội Còn 33 ngày để ứng tuyển 20 - 30 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Dasan Vietnam
Tuyển Software Engineer Công ty TNHH Dasan Vietnam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Dasan Vietnam
Hạn nộp: 16/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng mức lương

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH AIRCLOSET ENGINEERING
Tuyển Technical Leader CÔNG TY TNHH AIRCLOSET ENGINEERING làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH AIRCLOSET ENGINEERING
Hạn nộp: 31/10/2025
Hà Nội Còn 44 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Cty TNHH tư vấn Ganeshaid
Tuyển Business Analyst Cty TNHH tư vấn Ganeshaid làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Cty TNHH tư vấn Ganeshaid
Hạn nộp: 09/10/2025
Hà Nội Còn 22 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Tp Inc. - Hanoi Business Center
Tuyển Market Research Tp Inc. - Hanoi Business Center làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Tp Inc. - Hanoi Business Center
Hạn nộp: 17/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Ngân Hàng TMCP An Bình Pro Company
Tuyển Giao dịch viên Ngân Hàng TMCP An Bình Pro Company làm việc tại Quảng Nam thu nhập Thỏa thuận
Ngân Hàng TMCP An Bình Pro Company
Hạn nộp: 18/10/2025
Quảng Nam Còn 31 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Prym Intimates VIetnam
Tuyển Digital Marketing Prym Intimates VIetnam làm việc tại Hưng Yên thu nhập Thỏa thuận
Prym Intimates VIetnam
Hạn nộp: 17/10/2025
Hưng Yên Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Xe Buýt Daewoo Việt Nam
Tuyển Biên phiên dịch Công ty TNHH Xe Buýt Daewoo Việt Nam làm việc tại Vĩnh Phúc thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Xe Buýt Daewoo Việt Nam
Hạn nộp: 16/10/2025
Vĩnh Phúc Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Dasan Vietnam
Tuyển Software Engineer Công ty TNHH Dasan Vietnam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Dasan Vietnam
Hạn nộp: 16/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ ĐÔNG HIỆP
Tuyển Giám đốc điều hành CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ ĐÔNG HIỆP làm việc tại Hải Dương thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ ĐÔNG HIỆP
Hạn nộp: 15/10/2025
Hải Dương Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Phú Thái Global
Tuyển Kế toán trưởng Công Ty Cổ Phần Phú Thái Global làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Phú Thái Global
Hạn nộp: 15/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Ngân Hàng TNHH MTV Việt Nam Hiện Đại (Modern Bank of Vietnam - MBV)
Tuyển Quản lý/Trưởng phòng vận hành Ngân Hàng TNHH MTV Việt Nam Hiện Đại (Modern Bank of Vietnam - MBV) làm việc tại Hải Dương thu nhập Thỏa thuận
Ngân Hàng TNHH MTV Việt Nam Hiện Đại (Modern Bank of Vietnam - MBV)
Hạn nộp: 12/10/2025
Hải Dương Còn 25 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm Bellsystem24 VietNam
Tuyển Kinh doanh dịch vụ viễn thông Bellsystem24 VietNam làm việc tại Hà Nội thu nhập 6 - 8 Triệu
Bellsystem24 VietNam
Hạn nộp: 12/06/2025
Hà Nội Đã hết hạn 6 - 8 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Bellsystem24 VietNam
Tuyển Kinh doanh dịch vụ viễn thông Bellsystem24 VietNam làm việc tại Hà Nội thu nhập 6 - 8 Triệu
Bellsystem24 VietNam
Hạn nộp: 07/06/2025
Hà Nội Đã hết hạn 6 - 8 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Giải Pháp Và Truyền Thông Vtvbroadcom
Tuyển Kinh doanh dịch vụ viễn thông Công Ty Cổ Phần Giải Pháp Và Truyền Thông Vtvbroadcom làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu
Công Ty Cổ Phần Giải Pháp Và Truyền Thông Vtvbroadcom
Hạn nộp: 26/04/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 10 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Giải Pháp Và Truyền Thông Vtvbroadcom
Tuyển Kinh doanh dịch vụ viễn thông Công Ty Cổ Phần Giải Pháp Và Truyền Thông Vtvbroadcom làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Giải Pháp Và Truyền Thông Vtvbroadcom
Hạn nộp: 24/03/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN AD.TEK
Tuyển Kinh doanh dịch vụ viễn thông CÔNG TY CỔ PHẦN AD.TEK làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 30 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN AD.TEK
Hạn nộp: 21/03/2025
Hà Nội Đã hết hạn 10 - 30 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Viễn thông ASIM
Tuyển Kinh doanh dịch vụ viễn thông Công ty Cổ phần Viễn thông ASIM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty Cổ phần Viễn thông ASIM
Hạn nộp: 06/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần viễn thông FPT
Tuyển Kinh doanh dịch vụ viễn thông Công ty Cổ phần viễn thông FPT làm việc tại Tây Ninh thu nhập 9 - 15 Triệu
Công ty Cổ phần viễn thông FPT
Hạn nộp: 27/12/2024
Tây Ninh Đã hết hạn 9 - 15 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Truyền Thông và Thương Mại HTC
Tuyển Kinh doanh dịch vụ viễn thông Công ty Cổ phần Truyền Thông và Thương Mại HTC làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 30 Triệu
Công ty Cổ phần Truyền Thông và Thương Mại HTC
Hạn nộp: 31/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 9 - 30 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần viễn thông FPT Pro Company
Tuyển Kinh doanh dịch vụ viễn thông Công ty Cổ phần viễn thông FPT Pro Company làm việc tại Bình Phước thu nhập 8 - 20 Triệu
Công ty Cổ phần viễn thông FPT Pro Company
Hạn nộp: 31/12/2024
Bình Phước Đã hết hạn 8 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần viễn thông FPT Pro Company
Tuyển Kinh doanh dịch vụ viễn thông Công ty Cổ phần viễn thông FPT Pro Company làm việc tại Lâm Đồng thu nhập 8 - 20 Triệu
Công ty Cổ phần viễn thông FPT Pro Company
Hạn nộp: 29/12/2024
Lâm Đồng Đã hết hạn 8 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất

Việc làm tham khảo

Tuyển Kinh doanh dịch vụ viễn thông Bellsystem24 VietNam làm việc tại Hà Nội thu nhập 6 - 8 Triệu Bellsystem24 VietNam
6 - 8 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kinh doanh dịch vụ viễn thông Bellsystem24 VietNam làm việc tại Hà Nội thu nhập 6 - 8 Triệu Bellsystem24 VietNam
6 - 8 triệu Chưa có kinh nghiệm