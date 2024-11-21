Tuyển Kinh doanh dịch vụ viễn thông CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN VIỄN THÔNG FPT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 25 Triệu

CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN VIỄN THÔNG FPT
Ngày đăng tuyển: 21/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 20/12/2024
Kinh doanh dịch vụ viễn thông

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kinh doanh dịch vụ viễn thông Tại CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN VIỄN THÔNG FPT

Mức lương
10 - 25 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
10 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Làm việc tại VP quận 8, HCM, Quận 6 ...và 2 địa điểm khác

Mô Tả Công Việc Kinh doanh dịch vụ viễn thông Với Mức Lương 10 - 25 Triệu

• Tư vấn cho khách hàng về dịch vụ do FPT Telecom đang cung cấp (sản phẩm viễn thông: Internet, Truyền hình và Camera)
• Đàm phán, thương lượng, xúc tiến ký kết hợp đồng với khách hàng;
• Tìm kiếm khách hàng tiềm năng, chăm sóc khách hàng sau bán hàng và phát triển thị trường;
• Làm việc tại văn phòng hoặc theo yêu cầu, hướng dẫn của quản lý trực tiếp.

Với Mức Lương 10 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Ưu tiên Nam, tuổi từ 20 - 40; Tốt nghiệp Trung cấp trở lên;
• Đam mê kinh doanh, đam mê kiếm tiền, yêu thích công việc tiếp xúc với khách hàng;
• Giao tiếp tốt, có kỹ năng thuyết phục;
• Nhanh nhẹn, linh hoạt, giải quyết tình huống tốt;

Tại CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN VIỄN THÔNG FPT Thì Được Hưởng Những Gì

• Lương cơ bản + hoa hồng + doanh thu. Thu nhập hấp dẫn theo năng lực (Lương Tháng 13, 14, Thưởng theo doanh số, thưởng quý, thưởng Tết không giới hạn);
• Được tham gia BHXH, BHYT, BHTN đầy đủ theo quy định của pháp luật;
• Khám sức khỏe định kỳ 1 năm/lần, bảo hiểm FPT Care dành riêng cho nhân viên FPT;
• Thưởng Nghỉ hè hằng năm, tham gia Team building, tiệc Year end party và các sự kiện có liên quan do công ty tổ chức;
• Được tham gia Khóa đào tạo Nhân viên kinh doanh chuyên nghiệp, đầy thử thách ngay sau khi đậu phỏng vấn;
• Được làm việc trong môi trường trẻ trung, năng động và linh hoạt;
• Được đào tạo, học hỏi và phát triển bản thân, môi trường làm việc có nhiều cơ hội thăng tiến;
• Mua sản phẩm công ty với giá ưu đãi.
• Địa chỉ làm việc: 42 Dương Quang Đông, Phường 5, Quận 8, Hồ Chí Minh

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN VIỄN THÔNG FPT

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: Trên 1000 Nhân viên
Địa điểm: Lô 37-39A Đường 19, Khu Chế Xuất Tân Thuận, Phường Tân Thuận Đông, Quận 7, TP. HCM

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

