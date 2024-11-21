Tuyển Kinh doanh dịch vụ viễn thông Công ty Cổ phần viễn thông FPT làm việc tại Bình Dương thu nhập 10 - 15 Triệu

Công ty Cổ phần viễn thông FPT
Ngày đăng tuyển: 21/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 31/12/2024
Công ty Cổ phần viễn thông FPT

Kinh doanh dịch vụ viễn thông

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kinh doanh dịch vụ viễn thông Tại Công ty Cổ phần viễn thông FPT

Mức lương
10 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
10 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Bình Dương:

- Bình Dương

Mô Tả Công Việc Kinh doanh dịch vụ viễn thông Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

Tìm kiếm thông tin, tiếp cận các khách hàng tiềm năng.
Tư vấn, giải thích cho khách hàng về dịch vụ internet, truyền hình, camera do FPT Telecom đang cung cấp. Tạo ra những tương tác, trải nghiệm cá nhân hóa tới khách hàng trên các điểm tiếp xúc, các kênh tiếp xúc online/offline.
Đàm phán thương lượng, thực hiện các thủ tục ký kết hợp đồng với khách hàng.
Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu từ Trưởng Bộ phận/ Đơn vị.

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Đam mê kinh doanh, có kiến thức cơ bản về công nghệ thông tin, mạng internet.
Có kỹ năng giao tiếp, đàm phán và thuyết phục, có tư duy luôn lấy khách hàng làm trọng tâm.
Nhanh nhẹn, linh hoạt, giải quyết tình huống tốt.
Ngoại hình dễ nhìn, không nói ngọng, nói lắp.
Các ứng viên đã có kinh nghiệm bán hàng hoặc từng làm qua các công việc như: tiếp thị, nghiên cứu thị trường, phỏng vấn viên...là một lợi thế.
Ghi chú: FPT Telecom không thu bất kỳ chi phí nào của Ứng viên, Sinh viên trong quá trình tuyển dụng, thực tập.
Ghi chú:

Tại Công ty Cổ phần viễn thông FPT Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập 8 - 20 triệu/tháng. Thu nhập năm từ 14-18 tháng lương ( 13 tháng lương, thưởng nghỉ mát, thưởng hiệu quả kinh doanh ...).
Được hưởng đầy đủ các chế độ theo luật lao động hiện hành: BHYT, BHXH...
Phúc lợi: Khám sức khỏe định kỳ hàng năm, gói bảo hiểm sức khỏe chuyên biệt FPT Care dành cho việc khám và chữa bệnh nội, ngoại trú.
Môi trường làm việc thân thiện, chuyên nghiệp. năng động và trẻ trung.
Văn hóa doanh nghiệp đặc sắc, sinh động bậc nhất với nhiều hoạt động hấp dẫn:Tân binh hội nhập, nghỉ mát, teambuiding, thi Trạng, hội Làng, CLB thể thao/văn nghệ/ thiện nguyện...
Được tham gia các chương trình đào tạo nghiệp vụ, phát triển kỹ năng của công ty.
Cơ hội thăng tiến lên các vị trí Cán bộ quản lý của công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần viễn thông FPT

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty Cổ phần viễn thông FPT

Công ty Cổ phần viễn thông FPT

Quy mô: Trên 5000 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 2, tòa nhà FPT, Phố Duy Tân

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

