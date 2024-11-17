Tuyển Kinh doanh dịch vụ viễn thông Công ty Cổ phần viễn thông FPT làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Tuyển Kinh doanh dịch vụ viễn thông Công ty Cổ phần viễn thông FPT làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Công ty Cổ phần viễn thông FPT
Ngày đăng tuyển: 17/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 31/12/2024
Công ty Cổ phần viễn thông FPT

Kinh doanh dịch vụ viễn thông

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kinh doanh dịch vụ viễn thông Tại Công ty Cổ phần viễn thông FPT

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
5 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Thực tập sinh
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 34 Trần Quốc Hoàn, Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Kinh doanh dịch vụ viễn thông Với Mức Lương Thỏa thuận

- Tìm kiếm khách hàng tiềm năng, chăm sóc khách hàng sau bán hàng và phát triển thị trường;
- Tư vấn, giải thích cho khách hàng về dịch vụ do FPT Telecom đang cung cấp, mặt hàng: Điện tử viễn thông (Internet, Camera và Truyền hình...)
- Đàm phán, thương lượng, xúc tiến ký kết hợp đồng với khách hàng.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Chủ động trong công việc, ham học hỏi.
- Giao tiếp tốt, có kỹ năng thuyết phục;
- Nhanh nhẹn, linh hoạt, giải quyết tình huống tốt
- Ngoại hình dễ nhìn, không nói ngọng, nói lắp;
- Có khả năng làm việc dưới áp lực cao, có trách nhiệm.

Tại Công ty Cổ phần viễn thông FPT Thì Được Hưởng Những Gì

- Tham dự các khóa đào tạo bài bản từ lý thuyết đến thực hành, đào tạo kiến thức về sản phẩm, marketing, kỹ năng bán hàng, kỹ năng xử lý từ chối....
- Hỗ trợ dấu trong quá trình thực tập.
- Công ty có hỗ trợ lương trong quá trình thực tập, được ưu tiên tuyển dụng vào vị trí chính thức của Công ty.
- Môi trường làm việc công bằng, minh bạch, thân thiện, cởi mở, năng động và trẻ trung.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần viễn thông FPT

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

Công ty Cổ phần viễn thông FPT

Công ty Cổ phần viễn thông FPT

Quy mô: Trên 5000 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 2, tòa nhà FPT, Phố Duy Tân

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

