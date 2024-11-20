Tuyển Kinh doanh kênh MT CÔNG TY CỔ PHẦN NERO làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Bán thời gian Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Aeon Mall Hà Đông, Hà Đông

Mô Tả Công Việc Kinh doanh kênh MT Với Mức Lương Thỏa thuận

- Tiếp đón, Tư vấn sản phẩm và hỗ trợ khách hàng trong suốt quá trình mua sắm.

- Giới thiệu các chương trình khuyến mãi, sản phẩm mới và các lựa chọn phù hợp với yêu cầu của khách.

- Thực hiện thanh toán cho khách hàng.

- Trưng bày sản phẩm đẹp mắt, theo tiêu chuẩn của cửa hàng.

- Quản lý, Bảo quản hàng hóa, phối hợp bổ sung số lượng hàng hóa đầy đủ.

- Giữ gìn khu vực bán hàng sạch sẽ, ngăn nắp.

- Thực hiện giao/nhận ca về: số lượng, tình trạng hàng hóa; vệ sinh khu vực bán hàng; chuyển giao nhiệm vụ cho NV ca sau.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Kỹ năng giao tiếp tốt, có khả năng tư vấn và thuyết phục khách hàng.

- Năng động, chủ động, nhiệt huyết trong công việc.

- Thái độ tích cực, chăm chỉ, cầu tiến

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN NERO Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương Fulltime: 7.000.000-10.000.000/tháng

Parttime: 25.000/giờ

- 2%hh trên tổng doanh số + Thưởng hiệu quả công việc.

- Có thể xoay ca linh hoạt

- Được traning về sản phẩm, quy trình bán hàng trước khi bắt đầu công việc

- Hỗ trợ, đào tạo kỹ năng bán hàng, kỹ trao giao tiếp, chăm sóc khách hàng thường xuyên trong suốt quá trình làm việc

- Có cơ hội làm nhân viên kinh doanh chính thức tại công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN NERO

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.