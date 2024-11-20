Tuyển Kinh doanh kênh MT CÔNG TY CỔ PHẦN NERO làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY CỔ PHẦN NERO
Ngày đăng tuyển: 20/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 21/12/2024
Kinh doanh kênh MT

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kinh doanh kênh MT Tại CÔNG TY CỔ PHẦN NERO

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Bán thời gian
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Aeon Mall Hà Đông, Hà Đông

Mô Tả Công Việc Kinh doanh kênh MT Với Mức Lương Thỏa thuận

- Tiếp đón, Tư vấn sản phẩm và hỗ trợ khách hàng trong suốt quá trình mua sắm.
- Giới thiệu các chương trình khuyến mãi, sản phẩm mới và các lựa chọn phù hợp với yêu cầu của khách.
- Thực hiện thanh toán cho khách hàng.
- Trưng bày sản phẩm đẹp mắt, theo tiêu chuẩn của cửa hàng.
- Quản lý, Bảo quản hàng hóa, phối hợp bổ sung số lượng hàng hóa đầy đủ.
- Giữ gìn khu vực bán hàng sạch sẽ, ngăn nắp.
- Thực hiện giao/nhận ca về: số lượng, tình trạng hàng hóa; vệ sinh khu vực bán hàng; chuyển giao nhiệm vụ cho NV ca sau.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Kỹ năng giao tiếp tốt, có khả năng tư vấn và thuyết phục khách hàng.
- Năng động, chủ động, nhiệt huyết trong công việc.
- Thái độ tích cực, chăm chỉ, cầu tiến

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN NERO Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương Fulltime: 7.000.000-10.000.000/tháng
Parttime: 25.000/giờ
- 2%hh trên tổng doanh số + Thưởng hiệu quả công việc.
- Có thể xoay ca linh hoạt
- Được traning về sản phẩm, quy trình bán hàng trước khi bắt đầu công việc
- Hỗ trợ, đào tạo kỹ năng bán hàng, kỹ trao giao tiếp, chăm sóc khách hàng thường xuyên trong suốt quá trình làm việc
- Có cơ hội làm nhân viên kinh doanh chính thức tại công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN NERO

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN NERO

CÔNG TY CỔ PHẦN NERO

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm:

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

