Tuyển Kinh doanh kênh MT CÔNG TY CỔ PHẦN VIỆT NAM TICKETS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 15 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN VIỆT NAM TICKETS
Ngày đăng tuyển: 17/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 18/12/2024
Kinh doanh kênh MT

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kinh doanh kênh MT Tại CÔNG TY CỔ PHẦN VIỆT NAM TICKETS

Mức lương
7 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
5 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 173 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Phạm Ngũ Lão, Quận 1

Mô Tả Công Việc Kinh doanh kênh MT Với Mức Lương 7 - 15 Triệu

Tiếp nhận yêu cầu đặt vé máy bay từ khách hàng qua điện hotline, email, ứng dụng chat hoặc trực tiếp tại văn phòng.
Tìm hành trình hợp lý (giá cả, chặng bay, ngày bay,...) để đưa ra lựa chọn tốt nhất cho khách hàng. Cung cấp thông tin về các thủ tục hàng không, quy định hành lý và các dịch vụ khác liên quan đến chuyến bay.
Đặt vé máy bay, xuất vé điện tử và gửi thông tin vé cho khách hàng. Theo dõi booking đã đặt và xử lý các tình huống liên quan.
Hỗ trợ khách hàng trong việc làm thủ tục check-in online, đặt suất ăn, hành lý,... Thực hiện các thủ tục đổi vé, hoàn vé và xử lý các vấn đề phát sinh.
Giải đáp các thắc mắc, khiếu nại của khách hàng về vé máy bay, lịch trình bay và các vấn đề khác.
Cập nhật thông tin về giá vé, lịch trình bay và các chính sách, hệ thống đặt vé của các hãng hàng không.
Phối hợp với các bộ phận liên quan để xử lý vé, đảm bảo chất lượng dịch vụ tốt nhất cho khách hàng.
Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của quản lý.

Với Mức Lương 7 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp trung cấp trở lên.
Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm việc tại các phòng vé, kinh nghiệm tư vấn/bán vé máy bay liên quan.
Sử dụng thành thạo hệ thống đặt vé máy bay: GDS (1A/hoặc 1G/hoặc 1S/1B,...), Portal (IAG, Tripstack, Farelogix, Travelport, Agentconectbiz, ....), LLC web/app.
Tiếng anh giao tiếp.
Có kỹ năng giao tiếp tốt, giọng nói dễ nghe.
Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm.
Có khả năng sử dụng máy tính thành thạo.
Có khả năng xử lý tình huống tốt.
Có tinh thần trách nhiệm cao, tỉ mỉ, cẩn thận trong công việc.
Trung thực, nhiệt tình và có thái độ phục vụ khách hàng tốt.
Khả năng làm việc dưới áp lực cao.
Có kiến thức về du lịch, visa, tour hoặc các kinh nghiệm về chăm sóc khách hàng là một lợi thế.
Ưu tiên ứng viên nhận việc ngay.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN VIỆT NAM TICKETS Thì Được Hưởng Những Gì

Lương thưởng cạnh tranh.
Ngoài ra có thưởng chuyên cần, thưởng hiệu quả kinh doanh, thưởng lương tháng 13, thưởng tết, thưởng khác.
Được tạo điều kiện tham gia các khóa học nâng cao kỹ năng nghiệp vụ về Vé máy bay, Visa,...
Xét tăng lương hàng năm hoặc bất cứ lúc nào theo năng lực.
Được làm việc với các đối tác lớn trong và ngoài nước.
Đảm bảo đầy đủ các chế độ về BHXH, BHYT, BHTN,.. theo quy định.
Được cung cấp đầy đủ trang thiêt bị làm viêc (Máy tính, điện thoại,...).
Một vài chính sách khác theo quy định của công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN VIỆT NAM TICKETS

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

