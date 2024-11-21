Tuyển Kinh doanh kênh MT Công ty TNHH May Cao Nguyễn làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu

Công ty TNHH May Cao Nguyễn
Ngày đăng tuyển: 21/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 31/12/2024
Công ty TNHH May Cao Nguyễn

Kinh doanh kênh MT

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kinh doanh kênh MT Tại Công ty TNHH May Cao Nguyễn

Mức lương
15 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Xuân la, Tây Hồ

Mô Tả Công Việc Kinh doanh kênh MT Với Mức Lương 15 - 20 Triệu

• Khảo sát thị trường, tìm kiếm và mở các điểm bán mới tại các shop, siêu thị, TTTM trên địa bàn phụ trách.
• Hỗ trợ thực hiện đào tạo và quản lý nhân sự tại các điểm bán.
• Theo dõi, cập nhật thông tin về hoạt động bán hàng của các điểm bán
• Trực tiếp làm việc với các shop bên siêu thị, TTTM để triển khai mở bán các điểm pop-up
• Theo dõi công nợ, nhắc nhở đại lý về kế hoạch thanh toán, kế hoạch nhập hàng
• Đề xuất các chương trình bán hàng, chính sách chiết khấu, chính sách thưởng, chính sách khuyến mại phù hợp cho các điểm bán
• Giám sát thực thi các chương trình thúc đẩy bán hàng
• Báo cáo số liệu bán hàng hàng ngày/tuần/quý
• Thực hiện các công việc phát sinh khác theo yêu cầu của cấp trên.

Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Chưa có kinh nghiệm sẽ được đào tạo
- Có phương tiện xe máy đi lại.
- Không ngại di chuyển, có khả năng đi thị trường tại địa bàn được phụ trách
- Làm việc độc lập, chịu áp lực công việc cao.
- Ưu tiên ứng viên có kiến thức về lĩnh vực hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.
- Biết dùng máy tính, work, exel, powerpoint, và mạng xã hội/
+ Xây dựng mối quan hệ thân thiết, chân thành với khách hàng quan trọng & tiềm năng tại địa bàn được giao.
+ Có khả năng quản lý, điều hành, tổ chức và phát triển khu vực kinh doanh, khách hàng và đội ngũ nhân sự phụ trách.
+ Có khả năng phân tích, nghiên cứu thị trường, hoạch định, xây dựng kế hoạch bán hàng cho vùng/khu vực phụ trách.
+ Có khả năng tư duy, phân tích, kiểm soát, giải quyết công việc độc lập

Tại Công ty TNHH May Cao Nguyễn Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cơ bản, phụ cấp, thưởng KPI, thưởng thi đua: Từ 15tr đến 20 triệu hoặc không giới hạn thu nhập thưởng (đạt càng cao thưởng càng lớn)
Từ 15tr đến 20 triệu hoặc
không giới hạn thu nhập thưởng (đạt càng cao thưởng càng lớn)
chưa bao gồm các khoản chi phí công tác khi có lịch được công ty chi trả.
Được tham gia BHXH theo quy định
Hưởng lương thâm niên, nghỉ phép năm, thưởng lễ, tết, du lịch, teambuiding, các chương trình đào tạo chuyên môn, lớp tập huấn nâng cao kiến thức, nghiệp vụ.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH May Cao Nguyễn

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH May Cao Nguyễn

Công ty TNHH May Cao Nguyễn

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Số 134.Đ. Nguyễn Hoàng Tôn, P,Xuân la, Q. tây Hồ, hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

