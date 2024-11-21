Tuyển Kinh doanh kênh MT Công ty TNHH Sapporo Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu

Tuyển Kinh doanh kênh MT Công ty TNHH Sapporo Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu

Công ty TNHH Sapporo Việt Nam
Ngày đăng tuyển: 21/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 20/12/2024
Công ty TNHH Sapporo Việt Nam

Kinh doanh kênh MT

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kinh doanh kênh MT Tại Công ty TNHH Sapporo Việt Nam

Mức lương
8 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Hoàng Mai, Đống Đa, Hai Bà Trưng, công tác Thanh Hóa, Ninh Bình, Hoàng Mai

Mô Tả Công Việc Kinh doanh kênh MT Với Mức Lương 8 - 10 Triệu

Viếng thăm các chuỗi siêu thị theo kế hoạch
Theo dõi chương trình khuyến mãi để lên đơn hàng
Chăm sóc, trưng bày sản phẩm tại điểm bán
Xây dựng tốt mối quan hệ với ngành hàng, quản lý cửa hàng
Báo cáo công việc kịp thời, đầy đủ theo yêu cầu

Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nam/Nữ dưới 35 tuổi
Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm việc tại siêu thị, cửa hàng tiện lợi
Năng động, nhiệt tình, trách nhiệm, giao tiếp
Kỹ năng làm việc độc lập và làm việc nhóm
Phỏng vấn & Nhận việc ngay hoặc đầu năm 2025

Tại Công ty TNHH Sapporo Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Thưởng KPI theo THÁNG - QUÝ - NĂM
Lương tháng 13, xét tăng lương 1 năm/lần
Phụ cấp: xăng xe, điện thoại, Internet, ăn trưa, đến văn phòng
Phụ cấp chuyên cần trong 2 tháng thử việc
Đóng BHXH (full lương), BHTN 24/7
Khám sức khỏe hàng năm, gói chăm sóc sức khỏe nâng cao
Được đào tạo 1-1 trong suốt thời gian thử việc
Cơ hội học tập và trải nghiệm Nhật bản trong 1 tuần cho nhân viên xuất sắc
Ngày nghỉ: chiều thứ 7, chủ nhật, lễ tết, ngày nghỉ công ty, nghỉ thâm niên, cưới hỏi, tang chế,...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Sapporo Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH Sapporo Việt Nam

Công ty TNHH Sapporo Việt Nam

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 2, tòa nhà Miss Áo Dài, 21 Nguyễn Trung Ngạn, Quận 1

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

