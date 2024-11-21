Tuyển Kinh doanh kênh MT Công ty TNHH Sapporo Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu

Mức lương 8 - 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Hoàng Mai, Đống Đa, Hai Bà Trưng, công tác Thanh Hóa, Ninh Bình, Hoàng Mai

Kinh doanh kênh MT

Viếng thăm các chuỗi siêu thị theo kế hoạch

Theo dõi chương trình khuyến mãi để lên đơn hàng

Chăm sóc, trưng bày sản phẩm tại điểm bán

Xây dựng tốt mối quan hệ với ngành hàng, quản lý cửa hàng

Báo cáo công việc kịp thời, đầy đủ theo yêu cầu

Yêu Cầu Công Việc

Nam/Nữ dưới 35 tuổi

Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm việc tại siêu thị, cửa hàng tiện lợi

Năng động, nhiệt tình, trách nhiệm, giao tiếp

Kỹ năng làm việc độc lập và làm việc nhóm

Phỏng vấn & Nhận việc ngay hoặc đầu năm 2025

Tại Công ty TNHH Sapporo Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Thưởng KPI theo THÁNG - QUÝ - NĂM

Lương tháng 13, xét tăng lương 1 năm/lần

Phụ cấp: xăng xe, điện thoại, Internet, ăn trưa, đến văn phòng

Phụ cấp chuyên cần trong 2 tháng thử việc

Đóng BHXH (full lương), BHTN 24/7

Khám sức khỏe hàng năm, gói chăm sóc sức khỏe nâng cao

Được đào tạo 1-1 trong suốt thời gian thử việc

Cơ hội học tập và trải nghiệm Nhật bản trong 1 tuần cho nhân viên xuất sắc

Ngày nghỉ: chiều thứ 7, chủ nhật, lễ tết, ngày nghỉ công ty, nghỉ thâm niên, cưới hỏi, tang chế,...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Sapporo Việt Nam

