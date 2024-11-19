Tuyển Kinh doanh kênh MT CÔNG TY CỔ PHẦN BIBOMART TM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 6 - 9 Triệu

Tuyển Kinh doanh kênh MT CÔNG TY CỔ PHẦN BIBOMART TM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 6 - 9 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN BIBOMART TM
Ngày đăng tuyển: 19/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 19/12/2024
CÔNG TY CỔ PHẦN BIBOMART TM

Kinh doanh kênh MT

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kinh doanh kênh MT Tại CÔNG TY CỔ PHẦN BIBOMART TM

Mức lương
6 - 9 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 193 Lâm Văn Bền, Q7, Quận 7 ...và 2 địa điểm khác

Mô Tả Công Việc Kinh doanh kênh MT Với Mức Lương 6 - 9 Triệu

- Thực hiện quy trình tính tiền cho khách: nhập đơn hàng, mã thành viên, mã khuyến mãi, xuất hóa đơn.
- Thực hiện báo cáo kết ca mỗi ngày.
- Thực hiện trưng bày hàng hóa tại cửa hàng
- Thường xuyên kiểm tra, update, giá cả, hạn sử dụng, kiểm đếm hàng hóa
- Hỗ trợ bán hàng, tư vấn khách hàng mua hàng trực tiếp tại cửa hàng

Với Mức Lương 6 - 9 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Học vấn từ trung cấp trở lên các khối ngành kinh tế (có bằng tốt nghiệp).
- Ưu tiên ngoại hình ổn và giao tiếp tốt
- Có kinh nghiệm trong các chuỗi cửa hàng là một lợi thế

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN BIBOMART TM Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập : 6.000.000 - 9.000.000 VNĐ ( bao gồm Lương cơ bản + thưởng năng lực + thưởng hoa hồng)
- Tham gia BHXH, BHYT đầy đủ theo quy định của Nhà Nước
- Mua hàng công ty với mức giá ưu đãi cho CBNV
- Lương tháng thứ 13, thưởng hiệu quả làm việc
- Cơ hội thăng tiến lên vị trí Quản lý cửa hàng hoặc được lên nhân viên văn phòng
- Được tham gia các khóa học nhằm nâng cao trình độ, tay nghề của CBNV

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN BIBOMART TM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN BIBOMART TM

CÔNG TY CỔ PHẦN BIBOMART TM

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 120 Trần Duy Hưng, Phường Trung Hoà

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-nhan-vien-thu-ngan-thu-nhap-6-9-trieu-toan-thoi-gian-tai-ho-chi-minh-job252973
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm Bunny Drinkie
Tuyển Kinh doanh kênh MT Bunny Drinkie làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Bunny Drinkie
Hạn nộp: 25/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 38 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần chuỗi bán lẻ Mini Min
Tuyển Kinh doanh kênh MT Công ty cổ phần chuỗi bán lẻ Mini Min làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 1 - 2 Triệu
Công ty cổ phần chuỗi bán lẻ Mini Min
Hạn nộp: 24/08/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 1 - 2 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần chuỗi bán lẻ Mini Min
Tuyển Kinh doanh kênh MT Công ty cổ phần chuỗi bán lẻ Mini Min làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Đến 3 Triệu
Công ty cổ phần chuỗi bán lẻ Mini Min
Hạn nộp: 24/08/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Tới 3 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Điện Tử
Tuyển Kinh doanh kênh MT Công Ty Điện Tử làm việc tại An Giang thu nhập Thỏa thuận Tuyển Kinh doanh kênh MT Công Ty Điện Tử làm việc tại An Giang thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Điện Tử
Hạn nộp: 12/08/2025
An Giang Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI HI-FOODS
Tuyển Kinh doanh kênh MT CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI HI-FOODS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 10 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI HI-FOODS
Hạn nộp: 29/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 8 - 10 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH TAZA GROUP
Tuyển Kinh doanh kênh MT CÔNG TY TNHH TAZA GROUP làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 30 Triệu
CÔNG TY TNHH TAZA GROUP
Hạn nộp: 28/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 12 - 30 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TRUE CARE VIỆT NAM
Tuyển Kinh doanh kênh MT CÔNG TY CỔ PHẦN TRUE CARE VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Đến 15 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN TRUE CARE VIỆT NAM
Hạn nộp: 31/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Tới 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Thương mại và Đầu tư Khánh Huyền
Tuyển Kinh doanh kênh MT Công ty TNHH Thương mại và Đầu tư Khánh Huyền làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 18 Triệu
Công ty TNHH Thương mại và Đầu tư Khánh Huyền
Hạn nộp: 31/12/2024
Hồ Chí Minh Hà Nội Đã hết hạn 8 - 18 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CP LIÊN DOANH KANGAROO QUỐC TẾ - CN MIỀN NAM Pro Company
Tuyển Kinh doanh kênh MT CÔNG TY CP LIÊN DOANH KANGAROO QUỐC TẾ - CN MIỀN NAM Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 15 Triệu
CÔNG TY CP LIÊN DOANH KANGAROO QUỐC TẾ - CN MIỀN NAM Pro Company
Hạn nộp: 27/12/2024
Hồ Chí Minh Bình Dương Lâm Đồng Đồng Nai Tây Ninh Đắk Lắk Gia Lai Khánh Hòa Đã hết hạn 7 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty CP Tư vấn Quản lý và Giải Pháp Công nghệ Vinh Khoa
Tuyển Kinh doanh kênh MT Công ty CP Tư vấn Quản lý và Giải Pháp Công nghệ Vinh Khoa làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 25 Triệu
Công ty CP Tư vấn Quản lý và Giải Pháp Công nghệ Vinh Khoa
Hạn nộp: 28/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 12 - 25 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Thực Phẩm Hữu Nghị
Tuyển Backend Developer Công Ty Cổ Phần Thực Phẩm Hữu Nghị làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 60 - 80 Triệu
Công Ty Cổ Phần Thực Phẩm Hữu Nghị
Hạn nộp: 17/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 30 ngày để ứng tuyển 60 - 80 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Pizza 4P's
Tuyển Product Marketing Pizza 4P's làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 18 Triệu
Pizza 4P's
Hạn nộp: 17/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 30 ngày để ứng tuyển 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU THƯƠNG MẠI PHÚC HƯNG
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU THƯƠNG MẠI PHÚC HƯNG làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU THƯƠNG MẠI PHÚC HƯNG
Hạn nộp: 16/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 29 ngày để ứng tuyển 10 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH iMarket Việt Nam - Chi Nhánh Hồ Chí Minh
Tuyển Trưởng phòng chăm sóc khách hàng Công ty TNHH iMarket Việt Nam - Chi Nhánh Hồ Chí Minh làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 80 - 100 Triệu
Công ty TNHH iMarket Việt Nam - Chi Nhánh Hồ Chí Minh
Hạn nộp: 16/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 29 ngày để ứng tuyển 80 - 100 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Kinderworld International Group
Tuyển Cloud Engineer Kinderworld International Group làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 450 USD
Kinderworld International Group
Hạn nộp: 16/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 29 ngày để ứng tuyển Trên 450 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Zerust Việt Nam
Tuyển Customer Success Công Ty TNHH Zerust Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 450 - 600 USD
Công Ty TNHH Zerust Việt Nam
Hạn nộp: 16/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 29 ngày để ứng tuyển 450 - 600 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Phú Thái Global
Tuyển Kế toán trưởng Công Ty Cổ Phần Phú Thái Global làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Phú Thái Global
Hạn nộp: 15/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Vietnam International Leasing Company (Vilc),
Tuyển Chuyên viên khách hàng doanh nghiệp Vietnam International Leasing Company (Vilc), làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 1,000 USD
Vietnam International Leasing Company (Vilc),
Hạn nộp: 12/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 25 ngày để ứng tuyển Trên 1,000 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Bangkok Bank Public Company Limited, Ho Chi Minh City Branch
Tuyển Social Media Bangkok Bank Public Company Limited, Ho Chi Minh City Branch làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Bangkok Bank Public Company Limited, Ho Chi Minh City Branch
Hạn nộp: 15/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ANHMY FOUNDATION
Tuyển Nhân viên kho CÔNG TY CỔ PHẦN ANHMY FOUNDATION làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 10 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN ANHMY FOUNDATION
Hạn nộp: 14/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 27 ngày để ứng tuyển 8.5 - 9.5 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng mức lương

Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Việt Mỹ SSU
Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng Công ty TNHH Việt Mỹ SSU làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 6 - 9 Triệu
Công ty TNHH Việt Mỹ SSU
Hạn nộp: 20/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 3 ngày để ứng tuyển 6 - 9 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty CP Công Nghiệp và Thương Mại Cường Thịnh
Tuyển Nhân viên kho Công ty CP Công Nghiệp và Thương Mại Cường Thịnh làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 6 - 9 Triệu
Công ty CP Công Nghiệp và Thương Mại Cường Thịnh
Hạn nộp: 30/11/2025
Hồ Chí Minh Còn 74 ngày để ứng tuyển 6 - 9 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm Bunny Drinkie
Tuyển Kinh doanh kênh MT Bunny Drinkie làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Bunny Drinkie
Hạn nộp: 25/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 38 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần chuỗi bán lẻ Mini Min
Tuyển Kinh doanh kênh MT Công ty cổ phần chuỗi bán lẻ Mini Min làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 1 - 2 Triệu
Công ty cổ phần chuỗi bán lẻ Mini Min
Hạn nộp: 24/08/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 1 - 2 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần chuỗi bán lẻ Mini Min
Tuyển Kinh doanh kênh MT Công ty cổ phần chuỗi bán lẻ Mini Min làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Đến 3 Triệu
Công ty cổ phần chuỗi bán lẻ Mini Min
Hạn nộp: 24/08/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Tới 3 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Điện Tử
Tuyển Kinh doanh kênh MT Công Ty Điện Tử làm việc tại An Giang thu nhập Thỏa thuận Tuyển Kinh doanh kênh MT Công Ty Điện Tử làm việc tại An Giang thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Điện Tử
Hạn nộp: 12/08/2025
An Giang Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI HI-FOODS
Tuyển Kinh doanh kênh MT CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI HI-FOODS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 10 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI HI-FOODS
Hạn nộp: 29/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 8 - 10 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH TAZA GROUP
Tuyển Kinh doanh kênh MT CÔNG TY TNHH TAZA GROUP làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 30 Triệu
CÔNG TY TNHH TAZA GROUP
Hạn nộp: 28/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 12 - 30 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TRUE CARE VIỆT NAM
Tuyển Kinh doanh kênh MT CÔNG TY CỔ PHẦN TRUE CARE VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Đến 15 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN TRUE CARE VIỆT NAM
Hạn nộp: 31/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Tới 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Thương mại và Đầu tư Khánh Huyền
Tuyển Kinh doanh kênh MT Công ty TNHH Thương mại và Đầu tư Khánh Huyền làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 18 Triệu
Công ty TNHH Thương mại và Đầu tư Khánh Huyền
Hạn nộp: 31/12/2024
Hồ Chí Minh Hà Nội Đã hết hạn 8 - 18 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CP LIÊN DOANH KANGAROO QUỐC TẾ - CN MIỀN NAM Pro Company
Tuyển Kinh doanh kênh MT CÔNG TY CP LIÊN DOANH KANGAROO QUỐC TẾ - CN MIỀN NAM Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 15 Triệu
CÔNG TY CP LIÊN DOANH KANGAROO QUỐC TẾ - CN MIỀN NAM Pro Company
Hạn nộp: 27/12/2024
Hồ Chí Minh Bình Dương Lâm Đồng Đồng Nai Tây Ninh Đắk Lắk Gia Lai Khánh Hòa Đã hết hạn 7 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty CP Tư vấn Quản lý và Giải Pháp Công nghệ Vinh Khoa
Tuyển Kinh doanh kênh MT Công ty CP Tư vấn Quản lý và Giải Pháp Công nghệ Vinh Khoa làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 25 Triệu
Công ty CP Tư vấn Quản lý và Giải Pháp Công nghệ Vinh Khoa
Hạn nộp: 28/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 12 - 25 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất

Việc làm tham khảo

Tuyển Kinh doanh kênh MT CÔNG TY CỔ PHẦN SIBA FOOD VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 14 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN SIBA FOOD VIỆT NAM
12 - 14 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Kinh doanh kênh MT ANNAM GOURMET Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận ANNAM GOURMET Pro Company
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kinh doanh kênh MT Công ty TNHH Daelux Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Công ty TNHH Daelux Việt Nam
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Kinh doanh kênh MT Công ty Cổ phần Kềm Nghĩa làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 10 Triệu Công ty Cổ phần Kềm Nghĩa
7 - 10 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Kinh doanh kênh MT Công ty TNHH Thực Phẩm Thái Sơn làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu Công ty TNHH Thực Phẩm Thái Sơn
10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Kinh doanh kênh MT Công ty TNHH Minigood Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 25 - 35 Triệu Công ty TNHH Minigood Việt Nam
25 - 35 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Kinh doanh kênh MT Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ TVV Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ TVV Việt Nam
15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Kinh doanh kênh MT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ VITALIS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 35 - 45 Triệu CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ VITALIS
35 - 45 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Kinh doanh kênh MT CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GALACTIC HOLDINGS làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GALACTIC HOLDINGS
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kinh doanh kênh MT Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ TVV Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 25 Triệu Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ TVV Việt Nam
10 - 25 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Kinh doanh kênh MT Tập đoàn Tân Á Đại Thành làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 18 Triệu Tập đoàn Tân Á Đại Thành
15 - 18 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Kinh doanh kênh MT Công ty CP thực phẩm thiên nhiên King Green làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 75 - 11 Triệu Công ty CP thực phẩm thiên nhiên King Green
75 - 11 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kinh doanh kênh MT Công ty TNHH Thực Phẩm Thái Sơn làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 12 Triệu Công ty TNHH Thực Phẩm Thái Sơn
9 - 12 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Kinh doanh kênh MT CÔNG TY TNHH TM DV CÔNG NGHỆ TMT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 3 - 4 Triệu CÔNG TY TNHH TM DV CÔNG NGHỆ TMT
3 - 4 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kinh doanh kênh MT CÔNG TY TNHH SẮT THÉP NGỌC BIỂN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 10 Triệu CÔNG TY TNHH SẮT THÉP NGỌC BIỂN
9 - 10 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Kinh doanh kênh MT CÔNG TY CỔ PHẦN SIBA FOOD VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 14 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN SIBA FOOD VIỆT NAM
10 - 14 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Kinh doanh kênh MT CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN VAS NGHI SƠN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 12 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN VAS NGHI SƠN
10 - 12 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Kinh doanh kênh MT Công ty TNHH Thương mại và Đầu tư Khánh Huyền làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 15 Triệu Công ty TNHH Thương mại và Đầu tư Khánh Huyền
8 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kinh doanh kênh MT CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ H&H làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ H&H
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Kinh doanh kênh MT SASHIMI KING làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 75 - 8 Triệu SASHIMI KING
75 - 8 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Kinh doanh kênh MT CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI CEO HOUSE VN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 20 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI CEO HOUSE VN
10 - 20 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Kinh doanh kênh MT Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ TVV Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ TVV Việt Nam
15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Kinh doanh kênh MT CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT NHÔM TRƯỜNG THÀNH làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 30 Triệu CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT NHÔM TRƯỜNG THÀNH
Tới 30 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kinh doanh kênh MT CÔNG TY CỔ PHẦN VIỆT NAM TICKETS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 15 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN VIỆT NAM TICKETS
7 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kinh doanh kênh MT CÔNG TY CỔ PHẦN BIBOMART TM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 6 - 9 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN BIBOMART TM
6 - 9 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Kinh doanh kênh MT CÔNG TY TNHH YAMANAKA MART làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 7 Triệu CÔNG TY TNHH YAMANAKA MART
Trên 7 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Kinh doanh kênh MT Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ TVV Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ TVV Việt Nam
15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Kinh doanh kênh MT Công ty TNHH Minigood Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 85 - 14 Triệu Công ty TNHH Minigood Việt Nam
85 - 14 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Kinh doanh kênh MT Công ty Cổ phần Kềm Nghĩa làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 12 Triệu Công ty Cổ phần Kềm Nghĩa
8 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Kinh doanh kênh MT CÔNG TY TNHH NABATI VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Đến 2 USD CÔNG TY TNHH NABATI VIỆT NAM
Tới 2 USD Chưa có kinh nghiệm