Tuyển Kinh doanh kênh MT Công ty TNHH tư vấn và dịch vụ Thành Công Việt Nam làm việc tại Hải Phòng thu nhập 15 - 35 Triệu

Công ty TNHH tư vấn và dịch vụ Thành Công Việt Nam
Ngày đăng tuyển: 19/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 31/12/2024
Công ty TNHH tư vấn và dịch vụ Thành Công Việt Nam

Kinh doanh kênh MT

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kinh doanh kênh MT Tại Công ty TNHH tư vấn và dịch vụ Thành Công Việt Nam

Mức lương
15 - 35 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hải Phòng: Toà Nhà Thành Đạt 1

- số 3 Lê Thánh Tông

- Máy Tơ

- Ngô Quyền

- HP, Ngô Quyền

Mô Tả Công Việc Kinh doanh kênh MT Với Mức Lương 15 - 35 Triệu

- Phụ trách kinh doanh mảng môi trường, cung cấp dịch vụ xử lý môi trường, dịch vụ thu gom rác thải,phế liệu tại các nhà máy trong khu công nghiệp ...
- Tìm kiếm khách hàng, tư vấn sử dụng dịch vụ của Công Ty, báo giá cung cấp thông tin về dịch vụ cho khách hàng, đàm phán, ký kết hợp đồng với khách hàng.
- Đẩy mạnh bán dịch vụ và xây dựng mối quan hệ với các khách hàng tiềm năng.
- Khai thác kênh ngoài Mar để tìm kiếm khách hàng mới cho Công Ty.

Với Mức Lương 15 - 35 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Giới tính: Nam/nữ
- Tuổi: 25-45 tuổi
- Tốt nghiệp CĐ/ĐH chuyên nghành kinh doanh, Mar, kinh tế, luật.
- Có kinh nghiệm đã từng làm sales: 2-3 năm.
- Chuyên viên kinh doanh tiếng trung: tiếng trung thành thạo, lưu loát, thành thạo kỹ năng giao tiếp, đàm phán và thuyết trình.
- Có khả năng tư vấn và thuyết phục khách hàng tốt.
- Khả năng tư duy, giải quyết vấn đề linh hoạt
- Quyết liệt, chủ động trong công việc, sẵn sàng tiếp nhận thử thách, có thể đi công tác.

Tại Công ty TNHH tư vấn và dịch vụ Thành Công Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương cứng: 15.000.000-30.000.000vnđ tuỳ theo năng lực và kinh nghiệm của ứng viên + % doanh thu + % dự án. Tổng thu nhập : 40tr-45tr/tháng.
- Được đào tạo bài bản, chuyên nghiệp, nâng cao năng lực chuyên môn
- Review lương 3 tháng 1 lần
- Được thưởng tháng, thưởng quý, thưởng năm, lương tháng thứ 13, du lịch.
- Bảo hiểm đầy đủ theo luật định.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH tư vấn và dịch vụ Thành Công Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH tư vấn và dịch vụ Thành Công Việt Nam

Công ty TNHH tư vấn và dịch vụ Thành Công Việt Nam

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Tòa nhà Thành Đạt 1, số 3 Lê Thánh Tông, Máy Tơ, Ngô Quyền, Hải Phòng

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

