Tuyển Kinh doanh kênh MT Công ty TNHH tư vấn và dịch vụ Thành Công Việt Nam làm việc tại Hải Phòng thu nhập 15 - 35 Triệu

Địa điểm làm việc - Hải Phòng: Toà Nhà Thành Đạt 1 - số 3 Lê Thánh Tông - Máy Tơ - Ngô Quyền - HP, Ngô Quyền

Mô Tả Công Việc Kinh doanh kênh MT Với Mức Lương 15 - 35 Triệu

- Phụ trách kinh doanh mảng môi trường, cung cấp dịch vụ xử lý môi trường, dịch vụ thu gom rác thải,phế liệu tại các nhà máy trong khu công nghiệp ...

- Tìm kiếm khách hàng, tư vấn sử dụng dịch vụ của Công Ty, báo giá cung cấp thông tin về dịch vụ cho khách hàng, đàm phán, ký kết hợp đồng với khách hàng.

- Đẩy mạnh bán dịch vụ và xây dựng mối quan hệ với các khách hàng tiềm năng.

- Khai thác kênh ngoài Mar để tìm kiếm khách hàng mới cho Công Ty.

Yêu Cầu Công Việc

- Giới tính: Nam/nữ

- Tuổi: 25-45 tuổi

- Tốt nghiệp CĐ/ĐH chuyên nghành kinh doanh, Mar, kinh tế, luật.

- Có kinh nghiệm đã từng làm sales: 2-3 năm.

- Chuyên viên kinh doanh tiếng trung: tiếng trung thành thạo, lưu loát, thành thạo kỹ năng giao tiếp, đàm phán và thuyết trình.

- Có khả năng tư vấn và thuyết phục khách hàng tốt.

- Khả năng tư duy, giải quyết vấn đề linh hoạt

- Quyết liệt, chủ động trong công việc, sẵn sàng tiếp nhận thử thách, có thể đi công tác.

Tại Công ty TNHH tư vấn và dịch vụ Thành Công Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương cứng: 15.000.000-30.000.000vnđ tuỳ theo năng lực và kinh nghiệm của ứng viên + % doanh thu + % dự án. Tổng thu nhập : 40tr-45tr/tháng.

- Được đào tạo bài bản, chuyên nghiệp, nâng cao năng lực chuyên môn

- Review lương 3 tháng 1 lần

- Được thưởng tháng, thưởng quý, thưởng năm, lương tháng thứ 13, du lịch.

- Bảo hiểm đầy đủ theo luật định.

