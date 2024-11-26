Tuyển Kinh doanh kênh MT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN HOÀNG HUY làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 15 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kinh doanh kênh MT Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN HOÀNG HUY
- Hà Nội: số 56 đường 23 KBT TP Giao Lưu, Cổ Nhuế, Bắc Từ Liêm, Hà Nội, Bắc Từ Liêm, Quận Bắc Từ Liêm
Mô Tả Công Việc Kinh doanh kênh MT Với Mức Lương 9 - 15 Triệu
• Tiếp nhận, khách hàng được MKT đổ data qua page
• Thực hiện tư vấn và chat giới thiệu công ty và tư vấn sản phẩm/dịch vụ đến các khách hàng
• Nhận biết, năm bắt nhu cầu của khách hàng và tư vấn
• Thuyết phục khách hàng sử dụng sản phẩm/dịch vụ, tạo dựng lòng tin cúa khách hàng với doanh nghiệp
• Báo cáo lên các cấp trên về tiến độ, kết quả kinh doanh; nhu cầu, vấn đề, mối quan tâm của khách hàng; hoạt động của đối thủ cạnh tranh và tiềm năng trong việc phát triển kinh doanh sản phẩm/dịch vụ
Với Mức Lương 9 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Tinh thân và thái độ tốt, chăm chỉ, tư duy nhanh nhẹn, năng động có tinh thân trách nhiệm cao, chịu được áp lực trong công việc.
- Đam mê kiếm tiền, có định hướng mục tiêu phát triển cụ thế
- Khả năng giao tiếp lưu loát
- Có tinh thần chủ động
Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN HOÀNG HUY Thì Được Hưởng Những Gì
Chỗ gửi xe free
Được đóng BHXH, lương tháng thứ 13, thưởng và nghỉ lễ theo quy định của nhà nước.
Hưởng niềm vui chứ không chỉ phúc lợi: quỹ liên hoan, sinh nhật hàng tháng, thăm hỏi ốm đau,..
Tham gia các khóa đào tạo nâng cao năng lực & tư duy
Tham gia các hoạt động tập thể: đá bóng,team building, Year End Party, sự kiện tri ân, Lễ vinh danh các cá nhân có thành tích xuất sắc trong tháng,..
8h20 - 16h30 (nghỉ trưa 11h50 - 13h30)
Đăng ký nghỉ linh hoạt 4 ngày tùy chọn trong tháng
Văn phòng làm việc được thiết kế hiện đại, tạo không gian làm việc thoải mái
Làm việc trong môi trường tôn trọng và cầu thị nhân tài. Luôn đánh giá cao và tạo điều kiện cho sự cầu tiến.
Đồng nghiệp thuộc độ tuổi 9x trẻ trung, năng động chiếm tới 90%
Được tham gia các hoạt động kết nối, học tập và chia sẻ cùng lãnh đạo doanh nghiệp: Đào tạo nội bộ, feedback và review nhân viên định kỳ.
Đào tạo 7 văn hóa doanh nghiệp cho nhân viên mới
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN HOÀNG HUY
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
