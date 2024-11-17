Tuyển Kinh doanh kênh MT CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ THỂ THAO THUNDER làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kinh doanh kênh MT Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ THỂ THAO THUNDER
- Hà Nội: Văn phòng 612 Lạc Long Quân
- Tây Hồ
- Hà Nội, Tây Hồ
Mô Tả Công Việc Kinh doanh kênh MT Với Mức Lương Thỏa thuận
- Tìm kiếm và phát triển đại lý phân phối bán hàng qua kênh online và offline:
+ Chăm sóc các khách hàng cũ.
+ Tìm kiếm và mở rộng các khách hàng mới.
- Đại diện THUNDER tài trợ các giải thi đấu bóng đá để phát triển hệ thống.
- Theo dõi quản lý và thu hồi công nợ khách hàng.
- Nghiên cứu thu thập thông tin thị trường, nhu cầu khách hàng
- Xây dựng các chính sách bán hàng, chương trình hậu mãi.
- Thực hiện lập kế hoạch và báo cáo công việc định kỳ với quản lý trực tiếp.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Yêu thích kinh doanh, yêu thích thể thao, đặc biệt là pickleball.
- Khả năng giao tiếp và ứng xử tốt, kiên trì theo đuổi mục tiêu kinh doanh.
- Có laptop
- Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm sale thị trường.
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ THỂ THAO THUNDER Thì Được Hưởng Những Gì
-Thu nhập hấp dẫn từ 12-15tr (hoa hồng cao)
-Có cơ hội giao lưu với những người cùng đam mê bộ môn thể thao Pickleball
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ THỂ THAO THUNDER
