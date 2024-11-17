Tuyển Kinh doanh kênh MT CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ THỂ THAO THUNDER làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Văn phòng 612 Lạc Long Quân - Tây Hồ - Hà Nội, Tây Hồ

Mô Tả Công Việc Kinh doanh kênh MT Với Mức Lương Thỏa thuận

- Tìm kiếm và phát triển đại lý phân phối bán hàng qua kênh online và offline:

+ Chăm sóc các khách hàng cũ.

+ Tìm kiếm và mở rộng các khách hàng mới.

- Đại diện THUNDER tài trợ các giải thi đấu bóng đá để phát triển hệ thống.

- Theo dõi quản lý và thu hồi công nợ khách hàng.

- Nghiên cứu thu thập thông tin thị trường, nhu cầu khách hàng

- Xây dựng các chính sách bán hàng, chương trình hậu mãi.

- Thực hiện lập kế hoạch và báo cáo công việc định kỳ với quản lý trực tiếp.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Chịu khó, có thể đi công tác tỉnh.

- Yêu thích kinh doanh, yêu thích thể thao, đặc biệt là pickleball.

- Khả năng giao tiếp và ứng xử tốt, kiên trì theo đuổi mục tiêu kinh doanh.

- Có laptop

- Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm sale thị trường.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ THỂ THAO THUNDER Thì Được Hưởng Những Gì

- Chế độ BHXH theo quy định, thưởng lễ, tết đầy đủ, du lịch hằng năm, cơ hội phát triển nghề nghiệp bền vững

-Thu nhập hấp dẫn từ 12-15tr (hoa hồng cao)

-Có cơ hội giao lưu với những người cùng đam mê bộ môn thể thao Pickleball

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ THỂ THAO THUNDER

