Tuyển Kinh doanh thực phẩm Công ty cổ phần Lavela làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 31 đường số 7 , khu phố 5, phường An Phú, Thủ Đức

Mô Tả Công Việc Kinh doanh thực phẩm Với Mức Lương Thỏa thuận

Thực hiện công tác phân tích, nghiên cứu thị trường gia công và xuất khẩu nghành gia vị. Tư vấn cho BGĐ xu thế của thị trường.

Tìm kiếm, liên hệ với các khách hàng mới và tiềm năng, đàm phán thương lượng chốt đơn hàng và ký kết hợp đồng, đảm bảo doanh thu được giao.

Duy trì tốt mối quan hệ với khách hàng hiện hữu, chăm sóc khách hàng thường xuyên nhằm đáp ứng doanh thu được giao.

Thiết lập mối quan hệ tốt với các đối tác trong và ngoài nước, thực hiện tốt hoạt động kinh doanh gia công và xuất khẩu.

Thu thập thông tin, tổng hợp và báo cáo cho Giám Đốc Nhà Máy về các vấn đề có liên quan đến hoạt động gia công và xuất khẩu như: thị trường, hàng hóa, giá cả, khách hàng, đối tác.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Hiểu biết về kinh doanh gia công và hàng xuất khẩu trong ngành FMCG là một lợi thế.

- Yêu cầu các bạn kỹ tính, chăm chỉ, chịu học hỏi, thành thạo các tương tác mạng xã hội như Facebook, Tiktok, Zalo

- . Có kiến thức về R&D là lợi thế lớn đặc biệt về ngành hàng nước mắm, gia vị.

- Yêu thích công việc giao tiếp khách hàng, kỹ năng phân tích, nhạy bén trong kinh doanh.

- Nhanh nhẹn, linh hoạt, xử lí vấn đề nhanh gọn

- Có khả năng giao tiếp bằng tiếng anh là một lợi thế.

- Trung thực, kiên trì, chịu học hỏi và chịu được áp lực công việc.

- Có các kỹ năng sau: giao tiếp, đàm phán, quản lí thời gian, trình bày.

Tại Công ty cổ phần Lavela Thì Được Hưởng Những Gì

- Môi trường làm việc CHUYÊN NGHIỆP, NĂNG ĐỘNG, THÂN THIỆN, HÒA ĐỒNG;

- Đào tạo và định kỳ nâng cao trình độ nghiệp vụ, kỹ năng, kiến thức và thái độ làm việc cho nhân sự;

- Chia sẻ tất cả những kinh nghiệm làm việc quý báu để cùng nhau học hỏi và phát triển nghề nghiệp;

- Tạo cơ hội thăng tiến; - Chế độ đãi ngộ tốt để nhân sự gắn bó lâu dài;

- Cam kết tuân thủ đầy đủ các chế độ theo quy định Luật Lao Động: bảo hiểm, phúc lợi, thưởng lễ, Tết, tiệc tùng, kỷ niệm, sinh nhật nhân viên, nghỉ dưỡng hàng năm .v.v.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần Lavela

