Tuyển Kinh doanh thực phẩm Công ty CP XNK và TM Gold Fuji làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 30 Triệu

Mức lương 15 - 30 Triệu

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 180 Hoàng Công Chất, Bắc Từ Liêm, Hà Nội

Mô Tả Công Việc Kinh doanh thực phẩm Với Mức Lương 15 - 30 Triệu

+ Chăm sóc khách hàng theo hệ thống Code khách công ty giao.

+ Tìm kiếm, xây dựng, và phát triển hệ thống, mạng lưới khách hàng mới (kênh siêu thị, cửa hàng trái cây, khách mua lẻ...) hoặc thông qua Fanpage, GR facebook.

+ Duy trì và phát triển phân phối sản phẩm trái cây nhập khẩu đến các khách hàng mà công ty đang hợp tác

+ Hiểu ý khách hàng & có thể tư vấn định hướng khách hàng, chốt đơn.

+ Quản lý đơn hàng, theo dõi quá trình giao hàng.

+ Chăm sóc khách hàng, giải quyết phản hồi, yêu cầu của khách hàng liên quan đến sản phẩm, dịch vụ của công ty.

+ Chăm sóc khách hàng theo hướng dẫn và yêu cầu của công việc.

Với Mức Lương 15 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

+ Ứng viên trẻ, năng động, đam mê việc bán hàng, kinh doanh.

+ Hoạt ngôn, vui vẻ, biết nói chuyện có duyên và thích giao tiếp.

+ Ngoại hình ưa nhìn, nhanh nhẹn.

+ Đã từng làm trong ngành trái cây, thực phẩm là 1 lợi thế.

+ Có thể đi làm ngay, có trách nhiệm với công việc.

Tại Công ty CP XNK và TM Gold Fuji Thì Được Hưởng Những Gì

+ Lương cơ bản: 6.500.000/tháng + thưởng từ 0.5 - 1% Doanh số bán hàng. Tổng thu nhập hàng tháng từ 15 - 30 triệu/tháng

+ Trợ cấp điện thoại 500.000 + trợ cấp ăn trưa 25.000 + trợ cấp chuyên cần từ 500.000 – 1.000.000/tháng.

+ Các chế độ khác theo quy định của Công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty CP XNK và TM Gold Fuji

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty CP XNK và TM Gold Fuji

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.