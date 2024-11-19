Tuyển Kinh doanh thực phẩm Công ty Cổ phần Tam Hợp Investment làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 25 Triệu

Công ty Cổ phần Tam Hợp Investment
Ngày đăng tuyển: 19/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 08/01/2025
Công ty Cổ phần Tam Hợp Investment

Kinh doanh thực phẩm

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kinh doanh thực phẩm Tại Công ty Cổ phần Tam Hợp Investment

Mức lương
20 - 25 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Trưởng nhóm
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 319 Quốc Lộ 13, Hiệp Bình Phước,, Thủ Đức

Mô Tả Công Việc Kinh doanh thực phẩm Với Mức Lương 20 - 25 Triệu

KÊNH CATERING:
KÊNH TRUYỀN THỐNG:

Với Mức Lương 20 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Cao đẳng/ Đại học các ngành Kinh tế, Quản trị kinh doanh, Marketing hoặc Các ngành liên quan.
- Có kinh nghiệm ít nhất từ 1 năm trong lĩnh vực kinh doanh/ vị trí Trưởng bộ phận.
- Ưu tiên làm việc trong ngành hàng mát, đông lạnh hoặc thực phẩm tiêu dùng.
- Hiểu biết về thị trường hàng mát/ đông lạnh và các sản phẩm trong kênh Catering là một lợi thế.
- Kỹ năng: Word, Excel, các trang mạng xã hội.
- Kĩ năng giao tiếp tốt, tự tin, có khả năng thuyết phục, đàm phán, chốt deal.
- Nắm bắt thị trường nhanh.

Tại Công ty Cổ phần Tam Hợp Investment Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương hấp dẫn: - Mức lương hấp dẫn: Thỏa thuận theo năng lực + KPIs (Trên 20 triệu).
- Chế độ nâng lương linh hoạt; thưởng và các chế độ phúc lợi khác theo quy định của Công ty.
- Được làm việc trong môi trường thân thiện, năng động, cầu tiến, đảm bảo đầy đủ các trang thiết bị, vật dụng... phục vụ tốt nhất cho công việc.
- Được hưởng các chính sách phúc lợi theo quy định Pháp luật, BHXH, Teambuilding hàng năm.
- Phụ cấp ăn trưa, gửi xe.
- Chế độ nâng lương linh hoạt; thưởng và các chế độ phúc lợi khác theo quy định của Công ty.
- Được làm việc trong môi trường thân thiện, năng động, cầu tiến, đảm bảo đầy đủ các trang thiết bị, vật dụng... phục vụ tốt nhất cho công việc.
- Được hưởng các chính sách phúc lợi theo quy định Pháp luật, BHXH, Teambuilding hàng năm.
- Phụ cấp ăn trưa, gửi xe.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Tam Hợp Investment

Liên Hệ Công Ty

Công ty Cổ phần Tam Hợp Investment

Công ty Cổ phần Tam Hợp Investment

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: VPĐD: 129 Trần Huy Liệu, Phường 8, Quận Phú Nhuận

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

