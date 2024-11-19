Tuyển Kinh doanh thực phẩm Công ty Cổ phần Tam Hợp Investment làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 25 Triệu

Mức lương 20 - 25 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Trưởng nhóm

Mô Tả Công Việc Kinh doanh thực phẩm Với Mức Lương 20 - 25 Triệu

KÊNH CATERING:

KÊNH TRUYỀN THỐNG:

Với Mức Lương 20 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Cao đẳng/ Đại học các ngành Kinh tế, Quản trị kinh doanh, Marketing hoặc Các ngành liên quan.

- Có kinh nghiệm ít nhất từ 1 năm trong lĩnh vực kinh doanh/ vị trí Trưởng bộ phận.

- Ưu tiên làm việc trong ngành hàng mát, đông lạnh hoặc thực phẩm tiêu dùng.

- Hiểu biết về thị trường hàng mát/ đông lạnh và các sản phẩm trong kênh Catering là một lợi thế.

- Kỹ năng: Word, Excel, các trang mạng xã hội.

- Kĩ năng giao tiếp tốt, tự tin, có khả năng thuyết phục, đàm phán, chốt deal.

- Nắm bắt thị trường nhanh.

Tại Công ty Cổ phần Tam Hợp Investment Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương hấp dẫn: - Mức lương hấp dẫn: Thỏa thuận theo năng lực + KPIs (Trên 20 triệu).

- Chế độ nâng lương linh hoạt; thưởng và các chế độ phúc lợi khác theo quy định của Công ty.

- Được làm việc trong môi trường thân thiện, năng động, cầu tiến, đảm bảo đầy đủ các trang thiết bị, vật dụng... phục vụ tốt nhất cho công việc.

- Được hưởng các chính sách phúc lợi theo quy định Pháp luật, BHXH, Teambuilding hàng năm.

- Phụ cấp ăn trưa, gửi xe.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Tam Hợp Investment

