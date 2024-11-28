Tuyển Kinh doanh thực phẩm CÔNG TY CỔ PHẦN MIDU MENAQ7 làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 15 Triệu

Mức lương 8 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 69 Tố Hữu, Vạn Phúc, Hà Đông, Hà Nội, Hà Đông, Quận Hà Đông

Mô Tả Công Việc Kinh doanh thực phẩm Với Mức Lương 8 - 15 Triệu

Nhắn tin, gọi điện thoại cho các khách hàng tiềm năng và khách hàng hiện có để tư vấn, chốt sales về sản phẩm/dịch vụ của công ty .Giải đáp các thắc mắc và vấn đề cho khách hàng về sản phẩm/dịch vụ của công ty.

Chăm sóc khách hàng để xử lí các vấn đề của khách hàng và tiếp tục up sales liệu trình mới.

Quản lý thông tin khách hàng và liên tục cập nhật trên hệ thống cơ sở dữ liệu.

Lưu trữ lịch sử cuộc gọi với khách hàng để xây dựng hồ sơ thông tin.

Phối hợp với các nhân viên kinh doanh và nhân viên các phòng ban khác để đạt mục tiêu kinh doanh.

Báo cáo với cấp trên về tiến độ và kết quả kinh doanh.

Với Mức Lương 8 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao đẳng, Đại học trở lên

Có kinh nghiệm ít nhất 01 năm làm việc ở vị trí nhân viên Telesales/Sales/Chăm sóc khách hàng hoặc các vị trí tương đương.

Quen thuộc với các phần mềm quản trị khách hàng và hệ thống điện thoại.

Thành thạo các kĩ năng bán hàng, đàm phán và giao tiếp.

Có kĩ năng quản trị các mối quan hệ.

Điềm tĩnh, có khả năng xử lí các tình huống bị từ chối hoặc các vấn đề phát sinh.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN MIDU MENAQ7 Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập Upto 15 triệu (Lương cứng + Thưởng + Phụ cấp)

Được hưởng đầy đủ quyền lợi của người lao động (BHXH, BHTN, BHYT)

Văn hóa môi trường trẻ trung, thân thiện

Có lộ trình thăng tiến và phát triển nghề nghiệp, sếp luôn quan tâm đến phát triển nâng tầm giá trị của mỗi cán bộ nhân viên;

Xét tăng lương 06 tháng/lần;

Du lịch 2 lần/ năm; nghỉ lễ; sự kiện và các chế độ phúc lợi hấp dẫn khác;

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN MIDU MENAQ7

