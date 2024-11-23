Tuyển Kinh doanh thực phẩm CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM PLAZA làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu

Mức lương 12 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: SHOWROOM 125 HOÀNG NGÂN, TRUNG HÒA,, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Kinh doanh thực phẩm

Xây dựng, quản lý và phát triển đội ngũ bán hàng.

Đào tạo, hướng dẫn đội ngũ nhân viên bán hàng để nâng cao kỹ năng và hiệu quả công việc.

Theo dõi và đánh giá hiệu suất của nhân viên bán hàng định kỳ.

Đảm bảo đạt được các chỉ tiêu kinh doanh theo doanh số, thị phần và độ phủ sản phẩm.

Xây dựng chiến lược phát triển thị trường, tìm kiếm khách hàng mới và duy trì mối quan hệ với khách hàng hiện tại.

Theo dõi hoạt động bán hàng hàng ngày của đội ngũ và hỗ trợ giải quyết các vấn đề phát sinh.

Thu thập thông tin thị trường, lập báo cáo bán hàng định kỳ (tuần/tháng/quý) và phân tích kết quả kinh doanh.

Thực hiện báo cáo công việc cho cấp trên.

Yêu Cầu Công Việc

Tốt nghiệp Đại học, ưu tiên các ngành Quản trị Kinh doanh...

Kinh nghiệm trong lĩnh vực bán hàng, quản lý bán hàng, chuỗi, siêu thị bán lẻ

Sử dụng tốt tin học văn phòng.

Kỹ năng lập kế hoạch và quản lý công việc tốt.

Khả năng giao tiếp và đàm phán tốt.

Kỹ năng lãnh đạo và quản lý đội ngũ, tạo động lực và phát triển nhân viên.

Tinh thần trách nhiệm cao, khả năng làm việc độc lập và theo nhóm.

Tại CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM PLAZA Thì Được Hưởng Những Gì

Nghỉ phép năm theo quy định.

Thưởng theo kết quả kinh doanh, thưởng lễ tết theo quy định của Công ty.

Đóng BHXH đầy đủ theo quy định.

Du lịch, Team Building hàng năm.

Môi trường làm việc lành mạnh.

Có cơ hội được đào tạo, phát triển và thăng tiến trong công việc.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM PLAZA

