Tuyển Kinh doanh thực phẩm Công ty TNHH Welstory Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 17 - 20 Triệu

Công ty TNHH Welstory Việt Nam
Ngày đăng tuyển: 29/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 28/12/2024
Công ty TNHH Welstory Việt Nam

Kinh doanh thực phẩm

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kinh doanh thực phẩm Tại Công ty TNHH Welstory Việt Nam

Mức lương
17 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tòa nhà Keangnam, Đường Phạm Hùng, Mễ Trì, Nam Từ Liêm, Hà Nội, Nam Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Kinh doanh thực phẩm Với Mức Lương 17 - 20 Triệu

Làm việc trực tiếp với doanh nghiệp Hàn Quốc để tìm kiếm và phát triển khách hàng mới, quản lý đơn hàng, quản lý giá cả, quản lý công nợ.
Tìm kiếm khách hàng mới, sản phẩm mới.
Nhận thông tin đơn hàng của khách hàng.
Kiểm tra hàng hóa tồn kho theo đơn hàng của khách.
Kiểm tra quy cách, sản phẩm mới theo yêu cầu khách hàng.
Xử lý các tình huống phát sinh (hàng hỏng, giao thiếu/ thừa hàng hóa,...).
Thực hiện các công việc, báo cáo khác theo yêu cầu của cấp trên.

Với Mức Lương 17 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao đẳng, Đại học các khối ngành
Không yêu cầu kinh nghiệm.
Trình độ tiếng Hàn 4 kỹ năng mức khá trở lên.

Tại Công ty TNHH Welstory Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

- Thời gian làm việc: 08h00 >> 17h48, từ thứ hai đến thứ sáu.
- Tham gia bảo hiểm trên tổng mức lương.
- Đánh giá và xét duyệt tăng lương định kì hàng năm.
- Ăn trưa miễn phí tại công ty.
- Thưởng Lễ, Tết, lương tháng thứ 13, Thưởng doanh số 300% lương cơ bản.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Welstory Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH Welstory Việt Nam

Công ty TNHH Welstory Việt Nam

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Tầng 3, Tòa nhà Halla, Lô CC2, Khu Công nghiệp Yên Phong, Xã Yên Trung, Huyện Yên Phong, Tỉnh Bắc Ninh, Việt Nam

