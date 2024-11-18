Tuyển Kinh doanh thực phẩm CÔNG TY THƯƠNG MẠI THIỆN KIM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 18 Triệu

Mức lương 12 - 18 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: số 2 ngõ 36 Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội, Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Kinh doanh thực phẩm Với Mức Lương 12 - 18 Triệu

Kênh Cửa Hàng (GT)

Kênh Siêu Thị (MT)

Kênh Nhà Hàng/ Khách Sạn/ Cafe.....(Horeca/ Barista)

Phân phối sỉ và lẻ mặt hàng rượu vang, soju, bia, siro, rượu mùi, rượu mạnh, rượu pha chế, nước ép nho có gas,....

Làm việc tại

Khu vực TP.HCM: 10 Trương Đình Hội, Phường 16, Quận 8, HCM

Khu vực Hà Nội: số 2 ngõ 36 Trung Hòa, Cầu Giấy Hà Nội

Ưu tiên kinh nghiệm hàng tiêu dùng, làm tại khu vực tỉnh,....

Với Mức Lương 12 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Nam & nữ , tuổi Từ 20 đến 38

• Có kinh nghiệm trong việc bán hàng, giám sát bán hàng. ưu tiên các ứng viên đã có kinh nghiệm trong ngành hàng tiêu dùng nhanh, F&B (thực phẩm, đồ uống).

• Sức khỏe tốt. Giao tiếp tốt, nhanh nhẹn, nhiệt tình trong công việc.

• Đam mê yêu thích công việc kinh doanh, mong muốn công việc có mức thu nhập tốt và gia tăng cơ hội nâng cao các kỹ năng toàn diện.

• Kỹ năng đàm phán và thuyết phục tốt.

• Kỹ năng giải quyết vấn đề tốt.

• Chủ động và tích cực. Biết xác định mục tiêu và hướng đến kết quả.

• Có khả năng làm việc độc lập dưới áp lực cao, trung thực, tự tin, không cần giám sát nhiều.

• Tác phong chuyên nghiệp, có trách nhiệm trong công việc

Tại CÔNG TY THƯƠNG MẠI THIỆN KIM Thì Được Hưởng Những Gì

Quyền lợi: Môi trường làm việc thoải mái , lịch sự, sang trọng, đẳng cấp.

Cơ hội thăng tiến đối với nhân viên làm việc gắn bó lâu dài

Lương + Thưởng Hoa Hồng/ Thưởng Năm cao

Xem xét tăng lương theo năng lực

Du lịch hằng năm, party cuối năm.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY THƯƠNG MẠI THIỆN KIM

