Tuyển Kinh doanh thực phẩm CÔNG TY CỔ PHẦN CỎ MAY FARM - CHI NHÁNH SÀI GÒN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 10 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN CỎ MAY FARM - CHI NHÁNH SÀI GÒN
Ngày đăng tuyển: 21/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 20/12/2024
Kinh doanh thực phẩm

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kinh doanh thực phẩm Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CỎ MAY FARM - CHI NHÁNH SÀI GÒN

Mức lương
8 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 30 Nguyễn Quý Cảnh,phường An Phú,thành phố thủ đức, Quận 2

Mô Tả Công Việc Kinh doanh thực phẩm Với Mức Lương 8 - 10 Triệu

Xác định phân loại tệp khách hàng tiềm năng
Thực hiện khảo sát thị trường, đối thủ cạnh tranh, nhóm khách hàng tiềm năng của doanh nghiệp.
Phối hợp với các nhân viên phòng marketing thực hiện các công tác truyền thông, chiến lược của công ty
Tuân thủ thực hiện theo yêu cầu của cấp trên
Lập các báo cáo liên quan đến doanh thu theo yêu cầu, báo cáo công việc theo quy định.
Hoàn thành mục tiêu doanh số hàng tháng theo KPIs.

Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Từ Cao đẳng trở lên (ưu tiên tốt nghiệp ngành công nghệ thực phẩm)
Tối thiểu ít nhất 1 năm kinh nghiệm
Có kiến thức về an toàn và chất lượng thực phẩm.
Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm Telesale và biết sử dụng các kênh truyền thông online trên social.
Am hiểu về Thương mại điện tử, có kỹ năng tư vấn, chốt Sale
Kỹ năng giao tiếp, đàm phán và thuyết phục tốt.
Làm việc độc lập và làm việc nhóm.
Hiểu biết về kỹ thuật bán hàng và tiếp thị quảng cáo.
Biết sử dụng các phần mềm tin học văn phòng, phần mềm liên quan đến kinh doanh, chăm sóc khách hàng, ...
Phối hợp cùng các đối tác, đơn vị cung ứng, bộ phận khác trong doanh nghiệp để đảm bảo cung cấp đủ hàng hóa thực phẩm cho khách hàng
Có khả năng chịu được áp lực cao và hoàn thành công việc đúng hạn

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CỎ MAY FARM - CHI NHÁNH SÀI GÒN Thì Được Hưởng Những Gì

Môi trường làm việc đảm bảo theo luật lao động (BHXH, ....)
Máy tính (Destop)/Laptop theo QĐ hoặc tùy theo tính chất công việc và đề xuất QLTT
Các trang thiết bị, văn phòng phẩm theo quy định của Công ty.
Mức lương: 8 -10 tr + % thưởng

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CỎ MAY FARM - CHI NHÁNH SÀI GÒN

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: 1402187938-002

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

