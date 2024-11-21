Tuyển Kinh doanh thực phẩm CÔNG TY TNHH VARIK làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kinh doanh thực phẩm Tại CÔNG TY TNHH VARIK
- Hồ Chí Minh: 2A Cao Thắng , Quận 3
Mô Tả Công Việc Kinh doanh thực phẩm Với Mức Lương Thỏa thuận
Mil Toast House là chuỗi cafe và bánh ngọt nổi tiếng đến từ Hàn Quốc hiện tại đã có mặt tại Thái Lan, Malaysia, Hàn Quốc và sẽ có mặt tại Việt Nam vào tháng 12 năm nay.
- Sản xuất bánh tại cửa hàng , đặt hàng , quản lý hàng tồn kho
- Kiểm tra chất lượng nguyên liệu, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm
- Quản lý, điều phối và đào tạo nhân sự làm việc.
– Chịu trách nhiệm chất lượng, số lượng hàng hoá, quy trình, không gian bếp bánh:
+ Kiểm kê hàng hóa, số liệu xuất, tồn các nguyên liệu.
+ Đảm bảo không gian làm việc gọn gàng. Đảm bảo VSATTP.
+ Thực hiện các nhiệm vụ khác được giao để hoàn thành công việc.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Ưu tiên người có kinh nghiệm làm việc trong cùng ngành
- Năng động, nhanh nhẹn, có thể giao tiếp tiếng anh càng tốt
- Môi trường trẻ trung, chuyên nghiệp. năng động, hòa đồng.
Tại CÔNG TY TNHH VARIK Thì Được Hưởng Những Gì
- Được hưởng các chế độ riêng của công ty..
- Cơ hội thăng tiến lên các vị trí cao hơn
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH VARIK
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
