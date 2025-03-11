Tuyển Lập trình viên PHP Công ty cổ phần giải pháp công nghệ unikom làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 22 Triệu

Công ty cổ phần giải pháp công nghệ unikom
Ngày đăng tuyển: 11/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 09/04/2025
Công ty cổ phần giải pháp công nghệ unikom

Lập trình viên PHP

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Lập trình viên PHP Tại Công ty cổ phần giải pháp công nghệ unikom

Mức lương
15 - 22 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tòa Central Point, số 219 Trung kính, Yên Hòa, Cầu Giấy, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Lập trình viên PHP Với Mức Lương 15 - 22 Triệu

Tham gia vào dự án phát triển phần mềm cho khách hàng.
Tìm hiểu yêu cầu và phân tích các chức năng của website thương mại điện tử.
Tích hợp hệ thống với các API của bên thứ ba như cổng thanh toán, vận chuyển, CRM, ERP,..
cổng thanh toán, vận chuyển, CRM, ERP
Khắc phục lỗi trong quá trình vận hành, nghiên cứu công nghệ mới tối ưu nhất.
Phối hợp cùng các thành viên khác để hoàn thiện sản phẩm.

Với Mức Lương 15 - 22 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có từ ít nhất từ 01 kinh nghiệm trở lên làm việc với Magento (Backend)
Magento
(Backend)
Thành thạo PHP, MySQL, có hiểu biết về OOP, MVC, Design Patterns
PHP, MySQL
OOP, MVC, Design Patterns
Có kinh nghiệm tích hợp API REST trên Magento.
tích hợp API REST
Hiểu về caching (Redis, Varnish), indexing, performance tuning.
caching (Redis, Varnish), indexing, performance tuning.
Hiểu biết về các thủ tục lưu trữ dữ liệu MySQL, các công cụ kiểm soát phiên bản và tối ưu hóa cơ sở dữ liệu
Có kinh nghiệm phân tích và xử lý lỗi.

Tại Công ty cổ phần giải pháp công nghệ unikom Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương được thỏa thuận dựa trên năng lực, kinh nghiệm: upto 22.000.000 VNĐ/tháng + tháng lương thứ 13.
upto 22.000.000
VNĐ/tháng + tháng lương thứ 13.
Phụ cấp dự án: 1.000.000 vnđ/tháng
1.000.000 vnđ/tháng
Chế độ chăm sóc sức khỏe cho CBNV: Khám sức khỏe định kỳ hàng năm + Thẻ chăm sóc sức khỏe VBI Care (Vietinbank) với hơn 720 cơ sở khám chữa bệnh.
Khám sức khỏe định kỳ hàng năm + Thẻ chăm sóc sức khỏe VBI Care
Chính sách review công việc theo định kỳ của công ty: 06 tháng/lần.
Chế độ thưởng cho nhân viên nhân các dịp Lễ, Tết và có 12 ngày nghỉ phép khi ký hợp đồng chính thức + ngày nghỉ phép của tháng thử việc.
Thưởng khác: thưởng dự án, thưởng năng suất với những nhân viên có kết quả làm việc tốt.
Các chế độ phúc lợi: ốm đau, hiếu hỉ, team building, sinh nhật, ngày lễ của chị em phụ nữ, ngày nam giới…. theo chế độ của công ty.
Cơ hội thăng tiến lên các vị trí Quản lý với sự hỗ trợ của cấp trên và đồng nghiệp.
Được đóng BHXH đầy đủ và tuân thủ theo các quy định về luật của Nhà nước hiện hành.
Cung cấp thiết bị làm việc cho nhân viên

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần giải pháp công nghệ unikom

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty cổ phần giải pháp công nghệ unikom

Công ty cổ phần giải pháp công nghệ unikom

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Số 56, ngõ 2 Nguyễn Viết Xuân, Phường Khương Mai, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

