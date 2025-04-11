Tuyển Lập trình viên PHP CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ KIOTVIET làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 30 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Lập trình viên PHP Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ KIOTVIET
- Hà Nội: 1A Yết Kiêu, Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Quận Hoàn Kiếm
Mô Tả Công Việc Lập trình viên PHP Với Mức Lương 20 - 30 Triệu
Tham gia phát triển giải pháp cổng kết nối vận chuyển tập trung Kship nằm trong hệ sinh thái của Kiotviet.
Xây dựng chức năng của sản phẩm bao gồm cả backend lẫn frontend có khả năng đáp ứng lượng tải tới hàng trăm nghìn người dùng, có khả năng chịu lỗi khi kết nối với số lượng lớn các đối tác vận chuyển khác nhau.
Tham gia tối ưu, phối hợp cùng cả team giải quyết các vấn đề khó về kiến trúc hệ thống cũng như nghiệp vụ người dùng.
Phối hợp với các thành viên khác trong một cross functional team hoạt động theo tinh thần agile để cùng đạt mục tiêu chung.
Với Mức Lương 20 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm lập trình PHP OOP (lập trình hướng đối tượng)
Đã từng làm việc tối ưu cơ sở dữ liệu
Có kiến thức tốt HTML, CSS, Javascript
Có kinh nghiệm sử dụng các framework phổ biến (Laravel, Yii, Zend)
Đã tìm hiểu Golang, có kiến thức tốt về clean architecture
Hiểu biết về http, grpc, websocket, SSE, restful, microservice
Học hỏi nhanh, phối hợp nhóm tốt, nhiệt tình, chủ động trong công việc
