Tuyển Lập trình viên PHP CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ KIOTVIET làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 30 Triệu

Mức lương 20 - 30 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 1A Yết Kiêu, Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Quận Hoàn Kiếm

Mô Tả Công Việc Lập trình viên PHP Với Mức Lương 20 - 30 Triệu

Tham gia phát triển giải pháp cổng kết nối vận chuyển tập trung Kship nằm trong hệ sinh thái của Kiotviet.

Xây dựng chức năng của sản phẩm bao gồm cả backend lẫn frontend có khả năng đáp ứng lượng tải tới hàng trăm nghìn người dùng, có khả năng chịu lỗi khi kết nối với số lượng lớn các đối tác vận chuyển khác nhau.

Tham gia tối ưu, phối hợp cùng cả team giải quyết các vấn đề khó về kiến trúc hệ thống cũng như nghiệp vụ người dùng.

Phối hợp với các thành viên khác trong một cross functional team hoạt động theo tinh thần agile để cùng đạt mục tiêu chung.

Với Mức Lương 20 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp đại học chuyên ngành CNTT

Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm lập trình PHP OOP (lập trình hướng đối tượng)

Đã từng làm việc tối ưu cơ sở dữ liệu

Có kiến thức tốt HTML, CSS, Javascript

Có kinh nghiệm sử dụng các framework phổ biến (Laravel, Yii, Zend)

Đã tìm hiểu Golang, có kiến thức tốt về clean architecture

Hiểu biết về http, grpc, websocket, SSE, restful, microservice

Học hỏi nhanh, phối hợp nhóm tốt, nhiệt tình, chủ động trong công việc

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ KIOTVIET Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ KIOTVIET

