Tuyển Lập trình viên PHP Iart Group làm việc tại Hà Nội thu nhập 800 - 13 USD

Iart Group
Ngày đăng tuyển: 24/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 23/04/2025
Iart Group

Lập trình viên PHP

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Lập trình viên PHP Tại Iart Group

Mức lương
800 - 13 USD
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Số 48 ngõ 141 Nguyễn Khang, Yên Hòa, Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Lập trình viên PHP Với Mức Lương 800 - 13 USD

- Thiết kế, phát triển và tối ưu hóa giao diện người dùng bằng Vue.js (or React.js)
- Xây dựng và triển khai API Backend sử dụng Python (or Node.js).
- Tối ưu hóa hiệu suất và bảo mật cho cả Frontend và Backend.
- Hợp tác với các nhóm khác để đảm bảo tính khả dụng và mở rộng của hệ thống.
- Kiểm thử, sửa lỗi và cải thiện hệ thống liên tục.

Với Mức Lương 800 - 13 USD Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

* Yêu cầu bắt buộc:
- Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm làm Backend với NodeJS hoặc Python
- Thành thạo làm việc với RESTful API, WebSocket.
- Hiểu biết về mô hình MVC, kiến trúc Microservices.
- Có kinh nghiệm làm việc với cơ sở dữ liệu SQL (PostgreSQL, MySQL)
- Kinh nghiệm với các công cụ quản lý mã nguồn như Git, Postman, Docker.
- Kỹ năng tư duy logic, giải quyết vấn đề tốt.
* Yêu cầu ưu tiên:
- Hiểu biết về CI/CD pipeline.

Tại Iart Group Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Iart Group

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Iart Group

Iart Group

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: 44 Hàng Hành

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

