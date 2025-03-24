Tuyển Lập trình viên PHP Iart Group làm việc tại Hà Nội thu nhập 800 - 13 USD

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Lập trình viên PHP Tại Iart Group
Mức lương
800 - 13 USD
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Số 48 ngõ 141 Nguyễn Khang, Yên Hòa, Cầu Giấy
Mô Tả Công Việc Lập trình viên PHP Với Mức Lương 800 - 13 USD
- Thiết kế, phát triển và tối ưu hóa giao diện người dùng bằng Vue.js (or React.js)
- Xây dựng và triển khai API Backend sử dụng Python (or Node.js).
- Tối ưu hóa hiệu suất và bảo mật cho cả Frontend và Backend.
- Hợp tác với các nhóm khác để đảm bảo tính khả dụng và mở rộng của hệ thống.
- Kiểm thử, sửa lỗi và cải thiện hệ thống liên tục.
Với Mức Lương 800 - 13 USD Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
* Yêu cầu bắt buộc:
- Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm làm Backend với NodeJS hoặc Python
- Thành thạo làm việc với RESTful API, WebSocket.
- Hiểu biết về mô hình MVC, kiến trúc Microservices.
- Có kinh nghiệm làm việc với cơ sở dữ liệu SQL (PostgreSQL, MySQL)
- Kinh nghiệm với các công cụ quản lý mã nguồn như Git, Postman, Docker.
- Kỹ năng tư duy logic, giải quyết vấn đề tốt.
* Yêu cầu ưu tiên:
- Hiểu biết về CI/CD pipeline.
