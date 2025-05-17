Tuyển Nhân viên thủ kho CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT TÂN THÀNH làm việc tại Hưng Yên thu nhập 9 - 12 Triệu

Mức lương 9 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hưng Yên: Đường 196, Thôn Hoàng Nha, Xã Minh Hải, Văn Lâm, Thành phố Hưng Yên

Mô Tả Công Việc Nhân viên thủ kho Với Mức Lương 9 - 12 Triệu

- Quản lý, giám sát và điều phối hoạt động của kho hàng, đảm bảo hàng hóa được lưu trữ, bảo quản an toàn và hiệu quả.

- Nhận hàng, kiểm tra số lượng, chất lượng hàng hóa khi nhập kho, đảm bảo chính xác và đầy đủ thông tin.

- Xếp dỡ, sắp xếp hàng hóa trong kho một cách khoa học, hợp lý, đảm bảo tối ưu không gian lưu trữ và thuận tiện cho việc lấy hàng.

- Phát hành hàng hóa theo yêu cầu của các bộ phận liên quan, đảm bảo đúng số lượng, chất lượng và thời gian.

- Kiểm soát hàng tồn kho, phát hiện và xử lý các trường hợp thiếu hụt, hư hỏng hàng hóa.

- Thực hiện các công tác báo cáo về tình hình tồn kho, nhập xuất hàng hóa định kỳ hoặc đột xuất.

- Quản lý và kiểm soát các giấy tờ liên quan đến hoạt động xuất nhập kho (phiếu nhập, phiếu xuất, chứng từ vận chuyển,...).

- Đề xuất các giải pháp để cải thiện quy trình quản lý kho hàng, nâng cao hiệu quả công việc.

- Tuân thủ các quy định về an toàn lao động, vệ sinh an toàn thực phẩm trong quá trình làm việc.

Với Mức Lương 9 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Trung cấp trở lên chuyên ngành quản lý kho, logistics hoặc các ngành nghề liên quan.

- Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm làm việc tại vị trí thủ kho/quản lý kho.

- Nắm vững các nghiệp vụ xuất nhập kho, quản lý hàng tồn kho.

- Thành thạo các phần mềm quản lý kho (ví dụ: SAP, WMS, Excel...).

- Có kỹ năng tổ chức, sắp xếp, phân bổ công việc hiệu quả.

- Khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm tốt.

- Trung thực, cẩn thận, chịu được áp lực công việc.

- Có khả năng sử dụng máy tính thành thạo.

- Khả năng giao tiếp tốt, xử lý tình huống nhanh nhẹn.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT TÂN THÀNH Thì Được Hưởng Những Gì

Thưởng: tháng lương thứ 13, thưởng quý, thưởng lễ

Du lịch hàng năm

Quà chúc mừng sinh nhật

Công ty có xe đưa đón dành cho nhân viên nhà xa

Được hưởng chế độ BHYT, BHXH, BHTN theo quy định

Khám sức khỏe định kỳ theo quy định

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT TÂN THÀNH

