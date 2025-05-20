Tuyển Nhân viên thủ kho CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG GIAO THÔNG SÀI GÒN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 11 Triệu

Mức lương 8 - 11 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Quận 7, Quận 7

Mô Tả Công Việc Nhân viên thủ kho Với Mức Lương 8 - 11 Triệu

- Quản lý, thống kê, bảo quản, xuất nhập vật tư thiết bị máy móc tại kho công ty và tại các công trình.

- Mua sắm máy móc thiết bị phục vụ thi công công trình.

- Điều chuyển máy móc, thiết bị thi công đến các công trình, từ các công trình về kho công ty.

- Định kỳ bảo dưỡng và sửa chữa các hư hỏng của máy móc thiết bị tại kho công ty.

Với Mức Lương 8 - 11 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tối thiểu 01 năm kinh nghiệm làm việc, sức khỏe tốt.

- Tốt nghiệp trung cấp chuyên nghiệp các chuyên ngành có liên quan.

- Nhanh nhẹn, trung thực, siêng năng.

- Sử dụng thành thạo vi tính văn phòng.

- Chịu được áp lực công việc.

- Ưu tiên người biết về vật tư, máy móc, thiết bị xây dựng.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG GIAO THÔNG SÀI GÒN Thì Được Hưởng Những Gì

- Được đi du lịch 2 lần trong 1 năm

- Thưởng các ngày lễ, sinh nhật

- Được hưởng chế độ BHYT, BHXH, BHTN theo quy định

- Môi trường làm việc chuyên nghiệp

- Lộ trình trình thăng tiến rõ ràng

- Thưởng chuyên cần, KPI

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG GIAO THÔNG SÀI GÒN

