Tuyển Nhân viên thủ kho CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN DAL làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 13 Triệu

Mức lương 10 - 13 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Cụm CN Lai Xá, Kim Chung, Hoài Đức, Huyện Hoài Đức

Mô Tả Công Việc Nhân viên thủ kho Với Mức Lương 10 - 13 Triệu

Quản lý, sắp xếp hàng hóa trong kho theo đúng quy định

Kiểm tra đối chiếu số lượng hàng hóa nhập - xuất hàng ngày

Thực hiện việc nhập - xuất hàng hóa theo đúng quy định, chứng từ đầy đủ

Đảm bảo vệ sinh, an toàn kho bãi và hàng hóa

Kiểm kê định kỳ, báo cáo số liệu tồn kho chính xác

Phối hợp với các bộ phận liên quan để đảm bảo tiến độ công việc

Với Mức Lương 10 - 13 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Ưu tiên nam

Tốt nghiệp THPT trở lên

Sức khỏe tốt, trung thực, cẩn thận, tỉ mỉ và có trách nhiệm trong công việc

Có kinh nghiệm từ 3-5 năm ở vị trí thủ kho, biết sử dụng máy tính cơ bản là lợi thế

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN DAL Thì Được Hưởng Những Gì

Lương: 10-13 triệu/tháng

Môi trường làm việc năng động, thoải mái

Luôn được lắng nghe, hỗ trợ tận tâm trong công việc

Thưởng lễ, tết và các chế độ phúc lợi khác theo quy định của công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN DAL

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin