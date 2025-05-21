Tuyển Nhân viên thủ kho CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN DAL làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 13 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên thủ kho Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN DAL
Mức lương
10 - 13 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Cụm CN Lai Xá, Kim Chung, Hoài Đức, Huyện Hoài Đức
Mô Tả Công Việc Nhân viên thủ kho Với Mức Lương 10 - 13 Triệu
Quản lý, sắp xếp hàng hóa trong kho theo đúng quy định
Kiểm tra đối chiếu số lượng hàng hóa nhập - xuất hàng ngày
Thực hiện việc nhập - xuất hàng hóa theo đúng quy định, chứng từ đầy đủ
Đảm bảo vệ sinh, an toàn kho bãi và hàng hóa
Kiểm kê định kỳ, báo cáo số liệu tồn kho chính xác
Phối hợp với các bộ phận liên quan để đảm bảo tiến độ công việc
Với Mức Lương 10 - 13 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Ưu tiên nam
Tốt nghiệp THPT trở lên
Sức khỏe tốt, trung thực, cẩn thận, tỉ mỉ và có trách nhiệm trong công việc
Có kinh nghiệm từ 3-5 năm ở vị trí thủ kho, biết sử dụng máy tính cơ bản là lợi thế
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN DAL Thì Được Hưởng Những Gì
Lương: 10-13 triệu/tháng
Môi trường làm việc năng động, thoải mái
Luôn được lắng nghe, hỗ trợ tận tâm trong công việc
Thưởng lễ, tết và các chế độ phúc lợi khác theo quy định của công ty
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN DAL
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
