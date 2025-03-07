Tuyển Quản lý Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn FLC Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Quản lý Tại Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn FLC Pro Company
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Thưởng lương tháng 13 và các ngày Lễ, Tết trong năm; Môi trường làm việc chuyên nghiệp, thân thiện; Được tham gia BHXH, BHYT, BHSK và các chế độ phúc lợi khác theo quy định của pháp luật; Nghỉ dưỡng miễn phí tại các quần thể FLC trong cả nước;, Quận Nam Từ Liêm
Mô Tả Công Việc Quản lý Với Mức Lương Thỏa thuận
Lập kế hoạch và chiến lược doanh thu
Quản lý và tối ưu hóa giá cả
Quản lý kênh phân phối và chiến lược bán hàng
Giám sát và cải thiện hiệu suất kinh doanh
Xử lý và phân tích dữ liệu
Đào tạo và phát triển đội ngũ
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tối thiểu 03 năm kinh nghiệm công việc ở vị trí tương đương;
Tốt nghiệp Đại trở lên chuyên ngành QTKD, Kinh tế hoặc các chuyên ngành liên quan;
Khả năng giao tiếp, đàm phán, thuyết phục tốt khách hàng;
Tiếng Anh khá
Tốt nghiệp Đại trở lên chuyên ngành QTKD, Kinh tế hoặc các chuyên ngành liên quan;
Khả năng giao tiếp, đàm phán, thuyết phục tốt khách hàng;
Tiếng Anh khá
Tại Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn FLC Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì
Thu nhập khi đạt 100% KPI: Thoả thuận
Lương cứng không phụ thuộc doanh số
Lương cứng không phụ thuộc doanh số
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn FLC Pro Company
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
