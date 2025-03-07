Tuyển Quản lý Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn FLC Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Thưởng lương tháng 13 và các ngày Lễ, Tết trong năm; Môi trường làm việc chuyên nghiệp, thân thiện; Được tham gia BHXH, BHYT, BHSK và các chế độ phúc lợi khác theo quy định của pháp luật; Nghỉ dưỡng miễn phí tại các quần thể FLC trong cả nước;, Quận Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Quản lý Với Mức Lương Thỏa thuận

Lập kế hoạch và chiến lược doanh thu

Quản lý và tối ưu hóa giá cả

Quản lý kênh phân phối và chiến lược bán hàng

Giám sát và cải thiện hiệu suất kinh doanh

Xử lý và phân tích dữ liệu

Đào tạo và phát triển đội ngũ

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tối thiểu 03 năm kinh nghiệm công việc ở vị trí tương đương;

Tốt nghiệp Đại trở lên chuyên ngành QTKD, Kinh tế hoặc các chuyên ngành liên quan;

Khả năng giao tiếp, đàm phán, thuyết phục tốt khách hàng;

Tiếng Anh khá

Tại Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn FLC Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: Thoả thuận

Lương cứng không phụ thuộc doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn FLC Pro Company

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.