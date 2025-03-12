Tuyển Quản lý CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ & SÁNG TẠO TRẺ TEKY HOLDINGS làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ & SÁNG TẠO TRẺ TEKY HOLDINGS
Ngày đăng tuyển: 12/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 03/04/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ & SÁNG TẠO TRẺ TEKY HOLDINGS

Quản lý

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Quản lý Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ & SÁNG TẠO TRẺ TEKY HOLDINGS

Mức lương
8 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 51

- 53 Khu nhà ở Ngân Hà, Tố Hữu, Vạn Phúc, Hà Đông, Hà Đông, Quận Hà Đông

Mô Tả Công Việc Quản lý Với Mức Lương 8 - 12 Triệu

Đảm bảo tỷ lệ giờ dạy mục tiêu của giáo viên
Đảm bảo sĩ tố tối thiểu lớp học và các mục tiêu sĩ số lớp
Điều phối mô hình giảng dạy và tổ chức lớp học
Tiếp nhận và phản hồi thắc mắc về lịch dạy của giáo viên, giải quyết các phản ánh về chất lượng giáo viên
Công việc khác theo yêu cầu bao gồm:
Chủ động tham gia đào tạo, nâng cao kiến thức chuyên môn, kỹ năng sư phạm theo yêu cầu của học viên.
Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của quản lý chuyên môn

Với Mức Lương 8 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp cao đẳng/đại học/cao học các chuyên ngành Sư phạm, các chuyên ngành Công nghệ thông tin, Kỹ thuật, Khoa học Tự nhiên (Vật lý, Toán,..... hoặc các chuyên ngành khác liên quan
Có dưới 1 năm kinh nghiệm
Kỹ năng truyền đạt, khả năng giao tiếp tốt, tự tin trước đám đông
Yêu trẻ, hiểu tâm lý trẻ và yêu thích công việc giảng dạy;
Có laptop cá nhân. Không ngại làm cuối tuần.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ & SÁNG TẠO TRẺ TEKY HOLDINGS Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: 8.000.000 - 12.000.000 VNĐ/tháng
8.000.000 - 12.000.000
Tham gia môi trường văn hoá năng động, trẻ trung; kết hợp giữa hai lĩnh vực công nghệ và giáo dục; đóng góp giá trị cho xã hội;
Được đào tạo nâng cao về phương pháp giảng dạy STEM theo chuẩn Mỹ;
Được tìm hiểu và tiếp cận giáo trình, giáo án, chương trình giảng dạy chuyên nghiệp của Hàn Quốc, Mỹ;
Được tham gia vào các hoạt động đào tạo, workshop từ chuyên gia trong lĩnh vực, trong nước và quốc tế;
Được đóng BHXH, BHYT, BHTN đầy đủ theo chế độ của Nhà nước.
Được trang bị công nghệ hiện đại: hệ thống quản trị khách hàng “hỏi là có thông tin”, được huấn luyện kỹ lưỡng, liên tục.
Team building theo Quý, chế độ du lịch, nghỉ mát 1 lần/năm.
Con CBNV được học miễn phí các khóa học công nghệ tại học viện

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ & SÁNG TẠO TRẺ TEKY HOLDINGS

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ & SÁNG TẠO TRẺ TEKY HOLDINGS

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ & SÁNG TẠO TRẺ TEKY HOLDINGS

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 3, số 463 Minh Khai, Vĩnh Tuy, Hai Bà Trưng

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

