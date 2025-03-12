Tuyển Quản lý CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ & SÁNG TẠO TRẺ TEKY HOLDINGS làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Quản lý Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ & SÁNG TẠO TRẺ TEKY HOLDINGS
- Hà Nội: 51
- 53 Khu nhà ở Ngân Hà, Tố Hữu, Vạn Phúc, Hà Đông, Hà Đông, Quận Hà Đông
Mô Tả Công Việc Quản lý Với Mức Lương 8 - 12 Triệu
Đảm bảo tỷ lệ giờ dạy mục tiêu của giáo viên
Đảm bảo sĩ tố tối thiểu lớp học và các mục tiêu sĩ số lớp
Điều phối mô hình giảng dạy và tổ chức lớp học
Tiếp nhận và phản hồi thắc mắc về lịch dạy của giáo viên, giải quyết các phản ánh về chất lượng giáo viên
Công việc khác theo yêu cầu bao gồm:
Chủ động tham gia đào tạo, nâng cao kiến thức chuyên môn, kỹ năng sư phạm theo yêu cầu của học viên.
Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của quản lý chuyên môn
Với Mức Lương 8 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có dưới 1 năm kinh nghiệm
Kỹ năng truyền đạt, khả năng giao tiếp tốt, tự tin trước đám đông
Yêu trẻ, hiểu tâm lý trẻ và yêu thích công việc giảng dạy;
Có laptop cá nhân. Không ngại làm cuối tuần.
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ & SÁNG TẠO TRẺ TEKY HOLDINGS Thì Được Hưởng Những Gì
8.000.000 - 12.000.000
Tham gia môi trường văn hoá năng động, trẻ trung; kết hợp giữa hai lĩnh vực công nghệ và giáo dục; đóng góp giá trị cho xã hội;
Được đào tạo nâng cao về phương pháp giảng dạy STEM theo chuẩn Mỹ;
Được tìm hiểu và tiếp cận giáo trình, giáo án, chương trình giảng dạy chuyên nghiệp của Hàn Quốc, Mỹ;
Được tham gia vào các hoạt động đào tạo, workshop từ chuyên gia trong lĩnh vực, trong nước và quốc tế;
Được đóng BHXH, BHYT, BHTN đầy đủ theo chế độ của Nhà nước.
Được trang bị công nghệ hiện đại: hệ thống quản trị khách hàng “hỏi là có thông tin”, được huấn luyện kỹ lưỡng, liên tục.
Team building theo Quý, chế độ du lịch, nghỉ mát 1 lần/năm.
Con CBNV được học miễn phí các khóa học công nghệ tại học viện
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ & SÁNG TẠO TRẺ TEKY HOLDINGS
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
